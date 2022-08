<span style='text-decoration: underline;'>Produits pharmaceutiques</span>:<br><span style='color:red;'>Benbahmed donne des instructions pour la libération des produits sous tension</span>

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, a donné des instructions pour la libération des produits signalés sous tension dans un délai de cinq jours, a indiqué mercredi le ministère dans un communiqué.

«Le ministre de l’Industrie pharmaceutique a instruit l’ensemble des établissements pharmaceutiques de fabrication, d’importation et de distribution en gros à l’effet de libérer les produits sous tensions dans un délai de 05 jours», a précisé la même source, ajoutant que «des inspections seront diligentées à l’effet de vérifier le respect de ces dispositions».

Les mesures de libération des produits pharmaceutiques signalés sous tension sur le marché seront appliquées en permanence pour assurer leur disponibilité, a indiqué le président l’Observatoire de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, Redha Belkacemi, lors d’une réunion de l’observatoire en session ordinaire consacrée à l’étude de la disponibilité des médicaments connaissant des problématiques d’approvisionnement.

M. Belkacemi a rappelé que, sur instruction du ministre, «les mesures précédemment citées seront appliquées en permanence pour tous les produits signalés sous tension sur le marché». La réunion a également permis à M. Belkacemi de faire un état sur la réception et les plannings de livraison pour certains médicaments qui connaissent actuellement des tensions au niveau des officines.

Concernant le Salbutamol (Ventoline), le programme d’importation est de 5 millions d’unités-vente (UV), la quantité livrée étant de plus de 1,6 million d’unités depuis le 1er Juin.

Plus 440.000 unités sont en cours de libération avec la réception de 580.000 le mois de septembre, sachant que le besoin mensuel du pays est de 350.000 UV. Quant au Carteol LP 2% collyre, la réception de plus de 80.0000 UV a été enregistrée au mois d’août en cours alors que 120.000 UV sont prévues à la livraison le mois de septembre.

Il a été également procédé à la délivrance d’une nouvelle décision d’enregistrement pour les collyres Cébésine et la réception d’une quantité de 150.000 boites durant la période de septembre à décembre 2022.