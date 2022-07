<span style='text-decoration: underline;'>INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE</span>:<br><span style='color:red;'>Benbahmed souligne l’impératif d’augmenter le taux d’intégration</span>

L’impératif d’augmenter le taux l’intégration des produits pharmaceutiques fabriqués en Algérie a été souligné jeudi dernier par le ministre de l’Industrie pharmaceutique, le Dr Lotfi Djamel Benbahmed.

Cette démarche qui consiste en l’augmenta tion du niveau d’intégration dans les produits pharmaceutiques vise à réduire la dépendance aux importations en vue d’assurer au pays son «indépendance» en médicaments, a indiqué le ministre en marge de l’inauguration du laboratoire de contrôle et d’analyse de médicaments anticancéreux, au complexe Antibiotical de Saidal. «Nous devons impérativement oeuvrer pour augmenter le niveau d’intégration en matière de produits actifs et ne plus continuer à dépendre des importations pour produire nos médicaments », a-t-il déclaré. Dans le même sillage, le ministre a fait savoir que le groupe Saïdal a engagé de multiples contacts avec des firmes étrangères pour la conclusion de projets de partenariat, précisant que «cette démarche s’effectue suivant une stratégie claire, bien définie et qui devrait profiter au secteur de l’industrie pharmaceutique ». À propos du complexe Antibiotical de Saidal, M. Benbahmed a jugé «inconcevable » qu’un complexe de cette envergure, dont la réputation était connue sur le plan continental, a cessé, depuis plus de quinze années, de fournir des principes actifs indispensables à la fabrication d’une vingtaine de produits pharmaceutiques. Il convient de signaler que le complexe Antibiotical a assuré, entre 1990 et 2006, la production de produits actifs nécessaires dans la fabrication d’un nombre de produits pénicilliniques et non pénicilliniques, dont une partie était exportée vers le Mexique. Sa capacité de production était estimée à 750.000 Tonnes/an en principes actifs, mais le complexe a interrompu, à partir de 2006, cette production et dépend, depuis, des importations pour assurer la continuité de son fonctionnement. Une situation que le ministre de l’Industrie pharmaceutique a «dénoncé», invitant les responsables du groupe Saïdal a «accélérer» la modernisation du complexe et la relance de la production de la matière première. Toujours dans le volet du développement de l’Industrie pharmaceutique nationale, le Dr Benbahmed a indiqué lundi dernier lors d’une visite effectuée à Aïn Defla que plus de 70 % des besoins nationaux en médicaments sont couverts par l’industrie pharmaceutique locale. «A la création de notre ministère en 2020, les besoins nationaux en médicaments étaient couverts localement à hauteur de 52 %, un taux qui, depuis lors, a nettement évolué puisque dépassant à l’heure actuelle les 70 %», a signalé le ministre de l’Industrie pharmaceutique qui animait un point de presse à la fin de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya. Appelant à fournir davantage d’efforts en vue d’encourager la production locale du médicament, il a mis l’accent sur le fait que l’industrie pharmaceutique doit fournir «une valeur ajoutée». «Notre stratégie est des plus claires : il ne s’agit pas de faire une industrie pharmaceutique pour le plaisir d’en faire, mais il faut que cette industrie fournisse une valeur ajoutée, condition sine qua non du développement économique de notre pays et, par ricochet, de la création de postes d’emploi », a-t-il souligné.

Mohand.S