<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre le coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Benbouzid annonce l’accélération de la vaccination courant avril</span>

La campagne de vaccination contre le coronavirus, qui a enregistré un retard et peiné à être généralisée depuis son lancement fin janvier dernier, va s’accélérer durant le mois d’avril en cours.

C’est ce qu’a annoncé, jeudi dernier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales, présidée par Salah Goudjil, président du Conseil de la nation. M. Benbouzid, a indiqué en réponse à une question d’un sénateur sur la lenteur de la campagne de vaccination, que la campagne de vaccination prendra sa vitesse de croisière à la suite de la réception de nouvelles quantités de doses de vaccins anti-Covid-19.

Le premier responsable du secteur de la santé a fait savoir que l’Algérie va réceptionner 920.000 doses du laboratoire russe Spoutnik et des quantités d’autres laboratoires. La campagne de vaccination contre la Covid-19 «s’accélèrera» en ce mois d’avril, « notamment après l’acquisition de 920.000 doses du laboratoire russe Spoutnik et d’autres», a-t-il déclaré au Conseil de la Nation.

Il a expliqué que la raison de la lenteur de la vaccination est dûe aux quantités réduites réceptionnées par l’Algérie. Il a par ailleurs mis en avant la tournure qu’a prise la vaccination au niveau de plusieurs pays, soulignant que l’Algérie ne pourra recevoir que 5000 doses via le dispositif Covax. L’opération de vaccination contre la Covid-19 avait pris «une dimension politique» à travers le monde entier, en dépit «des correspondances, des contacts par visioconférence et des accords conclus entre l’Algérie et les laboratoires concernés», a-t-il affirmé. Il a rappelé que la quantité que l’Algérie devait recevoir à travers le mécanisme Covax oscille entre 12 et 16 millions de doses, adressant à la même occasion un appel pour la mobilisation de la diplomatie pour obtenir les quantités prévues. «Certaines parties n’ont pas honoré leurs engagements, à l’instar du +mécanisme Covax+ qui devait fournir à l’Algérie entre 12 et 16 millions de doses, mais qui ne pourra lui garantir que 5000 doses ce mois-ci», a-t-il indiqué.

Il a ainsi expliqué dans ce cadre que le «Covax a préféré approvisionner les pays africains à faibles revenus et certains pays riches», appelant «les autorités officielles et la diplomatie algérienne à intervenir pour obtenir la quantité indispensable de vaccin».

Pour ce qui est des chiffres liés à la campagne de vaccination, il a fait savoir que 57.5% des citoyens inscrits sur la plateforme numérique dédiée à cette opération ont été vaccinés. Il a assuré que l’opération est en cours après la distribution de dizaines de milliers de doses aux centres de vaccination.

Faisant un rappel de processus de négociations lancé par l’Algérie avec les laboratoires producteurs de vaccins, M. Benbouzid a indiqué que l’acquisition de doses supplémentaires aura lieu tout au long des prochains mois. Il a rappelé que l’ensemble des quantités attendues tout au long des mois prochains, dont deux lots déjà réceptionnés les 29 janvier et 11 mars 2021, permettront de vacciner 70% de la population.

«L’Algérie et la firme AstraZeneca s’étaient mis d’accord sur l’acquisition de 50.000 doses», a-t-il ajouté, rappelant le don de l’opérateur chinois Sinopharm d’une quantité de 200.000 doses et qui ont été distribuées aux différents centres de vaccination. Il a enfin fait savoir que des milliers de doses seront distribuées à partir de ce samedi.

Samir Hamiche