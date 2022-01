<span style='text-decoration: underline;'>Vaccination anti-Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Benbouzid annonce le lancement d’une nouvelle campagne nationale</span>

L’importante hausse des contaminations par le coronavirus enregistrées ces dernières 48 heures dont les chiffres ont dépassé le seuil de 2000 cas quotidiens, selon les récentes statistiques du ministère de la Santé, a poussé les autorités sanitaires à agir.

En plus des instructions visant à revenir aux gestes barrières et aux mesures de protection, le département ministériel de la santé compte relancer la campagne de vaccination eu égard de la forte contagiosité du variant Omicron, considéré par les spécialistes comme vecteur de transmission de la quatrième vague.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a ainsi annoncé, hier, le lancement d’une nouvelle campagne nationale de vaccination contre la covid-19. Cette disposition annoncée dans une déclaration à la presse lors du lancement de la 4e campagne de vaccination au profit des fonctionnaires du secteur de l’Éducation vise à faire face à la recrudescence des contaminations au variant «Omicron». Pour lancer cette campagne de vaccination à l’échelle nationale, le Pr Benbouzid tiendra aujourd’hui, lundi, une réunion avec les directeurs de la santé des différentes wilayas. L’objectif de cette nouvelle campagne est d’inciter les citoyens à se faire vacciner et augmenter le taux national de vaccination en vue d’atteindre l’immunité de groupe.

«Une rencontre se tiendra lundi avec les directeurs de la santé des wilayas du pays, et une nouvelle campagne nationale de vaccination sera lancée pour encourager les citoyens à la vaccination qui reste le seul moyen d’arrêter la propagation du virus et d’atteindre l’immunité collective», a détaillé le Pr Benbouzid, en marge du lancement de 4e campagne de vaccination dans le secteur de l’Education en présence de Abdelhakim Belabed, ministre de l’Education nationale.

Lancée depuis plusieurs mois, la campagne de vaccination accuse un important retard en dépit de la disponibilité des doses de différents vaccins anti-Covid-19. Les statistiques font état de près de 13 millions de citoyens algériens vaccinés contre le coronavirus, selon les chiffres officiels avancés par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie. Les spécialistes de la santé ont jugé ce chiffre de 13 millions de personnes vaccinées jusque-là d’ «extrêmement bas» pour atteindre l’immunité collective. Les professionnels tablent sur un taux de 70% pour pouvoir atteindre l’immunité de groupe. Avec la cadence actuelle avec laquelle est menée la campagne vaccinale, il faut attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour atteindre un taux de 70% de citoyens vaccinés, alors que les autorités n’ont pas cessé d’appeler à la vaccination au cours de différentes occasions. Outre les appels à la vaccination et les différentes campagnes d’information, les autorités ont décidé d’instaurer le pass vaccinal exigé dans certains établissements recevant du public et lors des voyages vers l’Algérie depuis l’étranger.

Il convient de rappeler que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a souligné, mercredi dernier lors d’une réunion extraordinaire consacrée à l’évaluation de la situation pandémique, que la vaccination était le seul moyen d’atteindre l’immunité collective, notamment après avoir constaté que 94% des patients décédés du Covid-19 n’avaient pas été vaccinés. Il a en outre appelé au respect strict des mesures préventives dans tous les espaces commerciaux et les structures publiques, en imposant la fermeture immédiate aux contrevenants, y compris pour les moyens de transport collectif.

Samir Hamiche