<span style='text-decoration: underline;'>SANTÉ</span>:<br><span style='color:red;'>Benbouzid appelle à améliorer les conditions de soins des citoyens</span>

Le ministre de la Santé, le Pr Abderrahmane Benbouzid a donné, hier, des instructions aux responsables de son secteur en vue d’améliorer les conditions des soins et la prise en charge sanitaire des citoyens.

Les instructions du ministre de la Santé ont été adressées aux responsables du secteur lors de la cérémonie d’installation de Mohamed Bourahla dans ses nouvelles fonctions de directeur des finances et moyens au sein du département ministériel en remplacement de Mme Zebiri Sabah. Au cours de cette cérémonie organisée en présence des cadres du département ministériel, «le ministre a donné des instructions notamment sur la conjugaison des efforts pour faire avancer le secteur en améliorant les conditions de soins de santé des citoyens et mettant en place un système de santé qui répond à tous leurs besoins», a indiqué un communiqué du ministère de la Santé. Dans ce cadre, le Pr Benbouzid «a mis en avant l’importance que revêt la direction des finances et moyens au sein de son département ministériel, affirmant à la même occasion qu’elle constitue un maillon essentiel dans la mise en œuvre du programme élaboré par le ministère», peut-on lire dans le communiqué.

De son côté, le désormais nouveau responsable de la direction des Finances et Moyens, Mohamed Bourahla, «a exprimé ses remerciements pour la confiance placée par le Ministre en sa personne, et a également affirmé sa disponibilité et son plein engagement à travailler selon la feuille de route de la centrale administration du ministère de la Santé», a souligné la même source.

Il convient de rappeler que le ministre de la Santé a indiqué lundi dernier à propos de la pandémie du coronavirus qu’en dépit de la tendance haussière des contaminations, la situation épidémiologique n’est pas inquiétante. Au début du mois en cours, le ministre avait adressé un appel aux directeurs de la santé des différentes wilayas du pays pour se mobiliser contre toute urgence en cas de hausse des contaminations par le coronavirus.

Alors que le nombre des contaminations a dépassé la barre symbolique de 100 cas, le ministre a lancé un signal d’alarme. L’appel du ministre a été lancé aux responsables de son secteur, aux directeurs de santé de wilayas et aux directeurs d’établissements hospitaliers lors d’une réunion par visioconférence organisée le 2 août dernier. Au cours de cette réunion, le Pr Benbouzid «a été informé, d’emblée, des derniers développements enregistrés liés à la situation épidémiologique due à la pandémie du coronavirus avec une augmentation des cas confirmés quotidiennement, ce qui appelle à une mobilisation totale pour toute urgence», lit-on dans le communiqué. En plus de la lutte contre le coronavirus, les directeurs de santé des wilayas ont présenté au ministre de tutelle des explications sur le taux d’avancement du programme des projets de réalisation de polycliniques dont certaines ont été réaménagées selon les orientations du Pr Benbouzid.

Mohand.S