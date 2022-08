<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre le coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Benbouzid appelle à se mobiliser contre toute urgence</span>

Le ministre de la Santé le Pr Abderrahmane Benbouzid a adressé un appel aux directeurs de la santé des différentes wilayas du pays pour se mobiliser contre toute urgence en cas de hausse des contaminations par le coronavirus.

Les autorités sanitaires suivent de très près le rebond des contaminations par la Covid-19 enregistré ces derniers jours et dont les chiffres ont dépassé désormais la barre symbolique de 100 cas quotidiens. Selon le communiqué du département ministériel publié hier mardi, 111 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés en 24 heures.

Pour éviter les épisodes que l’Algérie a connus lors des différentes vagues pandémiques, dont la troisième était la plus meurtrière à cause du manque d’oxygène médical et les difficultés rencontrées pour l’acheminer vers les hôpitaux, le ministre de la Santé, le Pr Abderrahmane Benbouzid, lance un signal d’alarme. Dans le cadre des rencontres cycliques, le ministre de la Santé a organisé une réunion tenue lundi dernier par visioconférence à laquelle ont pris les directeurs de santé des wilayas et les responsables d’établissements hospitaliers, a indiqué un communiqué du département ministériel. Le communiqué a indiqué que le secrétaire général et le directeur du cabinet du ministère de la santé ainsi que des directeurs centraux ont pris part à cette réunion en présentiel. Le Pr Benbouzid «a été informé, d’emblée, des derniers développements enregistrés liés à la situation épidémiologique due à la pandémie du coronavirus avec une augmentation des cas confirmés quotidiennement, ce qui appelle à une mobilisation totale pour toute urgence», lit-on dans le communiqué.

Outre la lutte contre le coronavirus, les directeurs de santé des wilayas ont présenté au ministre de tutelle des explications sur le taux d’avancement du programme des projets de réalisation de polycliniques dont certaines ont été réaménagées selon les orientations du Pr Benbouzid. Certaines wilayas du pays ont enregistré des progrès remarquables dans le réaménagement de leurs polycliniques multiservices à 100 %, à l’instar de la wilaya de Tiaret, qui a entièrement réhabilité 11 polycliniques multiservices, en plus de Khenchela, qui a aménagé 4 polycliniques qui sont prêtes à reprendre leur activité. «Dans ce cadre, le ministre de la Santé a souligné la nécessité de mettre en valeur les projets achevés au niveau de toutes wilayas, en les diffusant sur les chaînes de télévision et des radios locales, et à travers les pages officielles et les réseaux sociaux, pour permettre aux citoyens de connaître les réalisations au niveau de chaque wilaya», a souligné le communiqué.

La même source a indiqué enfin que le ministre de la Santé a souligné la nécessité d’améliorer les conditions de travail des médecins et de leur fournir tout le nécessaire pour leur permettre de prendre en charge de manière optimale les patients.

Mohand.S