<span style='text-decoration: underline;'>Pour éviter une 4e vague de la covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Benbouzid appelle les citoyens à se faire vacciner</span>

Des professionnels de la santé ont affirmé que l’accalmie actuelle en termes des contaminations par le coronavirus doit constituer une occasion en vue d’accélérer la campagne de vaccination contre le coronavirus.

Après une troisième vague qui a causé plus de morts et d’hospitalisations par rapport aux vagues précédentes, en plus d’une pénurie d’oxygène et une forte pression sur les hôpitaux, les citoyens doivent profiter de la baisse des contaminations enregistrée ces dernières semaines pour se diriger massivement vers les centres de vaccination. Pour les professionnels de la santé, la vaccination est le seul moyen qui permettra de se prémunir contre l’avènement possible d’autres vagues qui peuvent être encore plus virulentes. C’est dans cette optique que le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a réitéré, hier, son appel à la population pour aller se faire vacciner afin d’éviter une éventuelle quatrième vague. Intervenant lors d’un point de presse organisé à la fin de la cérémonie organisée par l’Agence nationale de sang (ANS), à l’occasion de la Journée nationale des donneurs de sang, M. Benbouzid a insisté sur la disponibilité des vaccins anti-Covid-19. «Le virus est là, la menace existe», a-t-il indiqué avant de mettre en avant l’impératif de profiter de l’actuelle accalmie et de faire savoir que l’Algérie dispose actuellement de 13 millions de doses. «Cette accalmie est une occasion pour se faire vacciner pour éviter une 4e vague de la pandémie», a souligné le ministre, affirmant que l’Algérie dispose «d’un stock de plus 13 millions de doses de vaccins» au niveau de l’Institut pasteur, et que toutes les wilayas ont leur propre stock.

Le Pr Benbouzid a évoqué la question de recourir à la 3ème dose du vaccin, une pratique déjà en vigueur dans certains pays qui cherchaient à atteindre l’immunité de groupe. Il a affirmé à ce propos que toute personne désirant recevoir une 3e dose et ayant reçu sa 2e dose après une période dépassant les six mois «peut se rapprocher des centres de vaccination».

Il a aussi communiqué les statistiques liées au taux de vaccination national et le nombre global des personnes vaccinées jusqu’ici. Il a affirmé que le nombre de personnes ayant reçu une et deux doses de vaccin contre la Covid-19 en Algérie est estimé à près de 11 millions.

Il a ainsi regretté le faible taux de vaccination enregistré dans certains secteurs notamment l’éducation, l’enseignement supérieur, la santé qui n’ont pas dépassé les 20 %, selon le ministre. M. Benbouzid a indiqué, lors du point de presse, qu’il y aura des campagnes de sensibilisation au profit de la population afin de se faire vacciner et se protéger contre le coronavirus.

Il est rappelé que des professionnels de la santé avaient appelé déjà à renforcer le volet de la sensibilisation en vue d’accélérer la cadence de la vaccination. Un rythme soutenu de la vaccination pourra permettre d’atteindre dans les meilleurs délais le taux de 70% de la population vaccinée, un seuil nécessaire pour procurer une immunité de groupe.

Samir Hamiche