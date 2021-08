Benbouzid: «Pas de congé pour le personnel de santé»

Le ministre de la santé, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé ce lundi que les établissements de santé ainsi que les laboratoires ( privé ou public) n’auront pas de congés suite au pic des contaminations au Covid-19 enregistré.

« Les établissements de santé, public et privé, n’auront pas de congé et ils sont tenus de reporter les dates de congé jusqu’à la stabilisation de la situation épidémiologique », a déclaré le ministre lors d’un point de presse en marge de la campagne de vaccination organisée par le ministère de la Pêche et des Produits halieutiques.