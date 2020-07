<span style='text-decoration: underline;'>Prise en charge des malades du Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Benbouzid promet des lits </span>

Le mot d’ordre est l’augmentation des capacités des lits d’hospitalisation et des lits de réanimation au niveau des structures en les renforçant en équipements et personnels. «Nous sommes tous COVID-19. Même si le nombre venait à augmenter, et avec la disponibilité des lits et des soins, tout se passera dans le calme et la sérénité».

L’ indisponibilité de places dans les hôpitaux du pays pour les malades du Covid-19 résulte d’un « retard d’allumage des établissements de santé qui ont été surpris par l’importants rebond de contaminations. C’est l’explication donnée par le ministre de la Santé, lors de son passage, hier, à la chaîne 3 de la radio nationale. Abderrahmane Benbouzid a souligné qu’avec le ralentissement, il y a plus d’un mois, de l’épidémie et la reprise des services à leurs fonctions initiales, le nombre de lits dédiés au Covid-19 avait automatiquement baissé. Mais le retour rapide de la propagation après la levée du confinement a surpris le personnel de Santé qui voyait venir les malades en grand nombre. La situation devrait changer grâce à l’instruction ministérielle de transformer l’ensemble des services en «service Covid-19» dans les 48 heures. Le ministre affirme avoir dit à l’ensemble des responsables de la santé du pays de «s’organiser en offrant, dans les plus brefs délais, un pourcentage de moyens pour la prise en charge médicale pour les urgences, ajoutant que tout le reste doit être consacré à la lutte contre la COVID-19». C’est donc chose faite et l’état des structures sanitaires est appelé à s’améliorer. «Je ne veux pas qu’un citoyen se rende dans un hôpital et qu’on lui dise qu’il n y a pas de place. C’est inadmissible, car le nombre de lits est suffisant pour une meilleure prise en charge des citoyens», a insisté le Pr Benbouzid. Le mot d’ordre est l’augmentation des capacités des lits d’hospitalisation et des lits de réanimation au niveau des structures en les renforçant en équipements et personnels. «Nous sommes tous COVID-19. Même si le nombre venait à augmenter, et avec la disponibilité des lits et des soins, tout se passera dans le calme et la sérénité», a-t-il rassuré, affirmant que tout le personnel est mobilisé «jusqu’au bout, car chaque jour nous donne une nouvelle expérience», affirme le ministre de la Santé.

Ce problème technique réglé, n’empêche par le ministre de souligner que l’augmentation des contaminations est source «d’inquiétude, nous pousse à nous solidariser davantage pour faire face à cette pandémie». Mais il convient de noter, insiste le ministre de la Santé, que le nombre de décès restait «stable», ce qui confirme la maîtrise de la situation épidémique. «Notre plus grande préoccupation c’est d’être au service du citoyen. J’ai été chargé par le Président de la République du secteur de la Santé pour accomplir cette tâche», a indiqué le Pr Benbouzid.