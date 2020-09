<span style='text-decoration: underline;'>Affirmant que la situation épidémiologique est stable </span>:<br><span style='color:red;'>Benbouzid répond à ceux qui remettent en cause les bilans du Covid-19</span>

Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Pr Abderrahmane Benbouzid assure que la situation épidémiologique en Algérie due au coronavirus est stable. Il précise que les chiffres enregistrés ces derniers jours sont encourageants au moment où plusieurs pays à travers le monde sont confrontés à un regain de contaminations.

Le ministre qui intervenait, hier, lors d’un point de presse organisé au terme d’une visite d’inspection effectuée aux services d’urgences médicales chirurgicales des CHU Mustapha Pacha et Nafissa Hamoud (ex Parnet), accompagné du ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière, Pr Ismail Mesbah et du wali d’Alger, Youcef Chorfa, a indiqué que « les chiffres ont diminué, les hôpitaux éprouvent moins de pénibilité et de souffrance ». En dépit de la stabilité enregistrée en termes de chiffres des contaminations, le Pr Benbouzid a insisté sur l’impératif de maintenir le même niveau de vigilance, en continuant à mener les opérations de prévention à travers l’application des gestes barrières à savoir, le port de masque et la distanciation sociale. « Je le dis et je le répète et nous ne cesserons pas de le dire : Préservons ce que nous avons gagné, parce que cela nous situe, en matière de santé du moins, à un niveau qui est celui que l’Algérie a su gagner la bataille. Quand on gagne une bataille, il faut préserver

la victoire », a indiqué le ministre face aux professionnels des médias et d’ajouter : « Nous devons maintenir les mêmes précautions de telle façon à préserver (cette situation) et pourquoi pas mettre fin à cette épidémie ». S’agissant des facteurs qui démontrent que la pandémie est bien entrée en phase de décrue, le ministre a fait savoir qu’au niveau des services Covid-19, à l’intérieur des établissements hospitaliers, le nombre de lits d’hospitalisation a fortement diminué en plus de la baisse du nombre de patients suspectés d’être touchés par le coronavirus qui venaient effectuer des consultations. Dans ce sillage, le membre du gouvernement a salué ceux qui sont impliqués dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Face à cette décrue des cas de contamination au Covid-19, le ministre a annoncé la reprise dans les hôpitaux des soins qui concernent d’autres pathologies.

Il ajouté dans ce cadre que suite au recul des contaminations, son département ministériel a appelé les hôpitaux à reprendre le travail ordinaire concernant d’autres activités médicales.

Par ailleurs, le Pr Benbouzid a tenu à répondre à ceux qui doutent des chiffres et remettent en cause les bilans avancés chaque jour par le Comité scientifique de veille et du suivi du coronavirus. « Ceux qui ont des doutes sur ces chiffres sont invités à aller vérifier par eux-mêmes dans les hôpitaux », a-t-il soutenu. Et d’ajouter : «Ceux qui ont encore des doutes sur les chiffres de la pandémie n’ont qu’à se rendre eux-mêmes dans les différents services dédiés pour constater de visu qu’il n’existe pas de tension», a-t-il insisté.

Un nouveau souffle pour les services des urgences des CHU et de proximité

A signaler par ailleurs au cours de sa tournée d’inspection, le ministre a annoncé une opération de réformes au profit des services d’urgences médicales à travers le pays.

«Un nouveau souffle sera donné aux services des urgences médicales des Etablissements sanitaires hospitaliers et de proximité à travers le pays», a-t-il indiqué à la même occasion.

Il s’agit, ajoute-t-il, d’une «opération qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie du ministère pour la réforme des hôpitaux de manière à assurer au citoyen des prestations de santé de proximité de qualité».

Concernant le service d’urgences médicales du CHU Mustapha Pacha, il a été transféré dans un département plus spacieux et celui du Centre hospitalier d’Hussein Dey a été transféré à l’extérieur de l’établissement, et ce pour l’allègement de la pression sur ces deux établissements et l’admission d’un plus grand nombre de malades.

Le Pr Benbouzid a précisé dans ce cadre que cette opération, qui ne se limite pas aux deux nouveaux services pilotes, sera élargie aux autres établissements hospitalo-universitaires et de proximité de cette région ainsi que les autres régions du pays».

Au cours de la visite d’inspection, des explications exhaustives sur le service des urgences de Mustapha Pacha qui sera bientôt prêt, après équipement et aménagement de ses différents services, ont été menées au profit de la délégation.

Ce nouvel espace aura une entrée indépendante pour les malades et les ambulances de manière à éviter la congestion.

Par ailleurs, la délégation a eu droit à un exposé exhaustif présenté sur le nouveau service des urgences médicales chirurgicales du CHU d’Hussein Dey, sis près du siège de la Circonscription administrative d’Hussein Dey et qui a été mis en service après avoir été doté du matériel nécessaire.

Pour sa part, le wali d’Alger, Youcef Chorfa a évoqué «l’élaboration d’un plan sanitaire du territoire pour les services des urgences médicales, aussi bien pour les CHU que pour les centres de proximité, pour alléger la pression sur les grands établissements», précisant que la concrétisation de cette opération se fera en 2020/2021 une fois ces services dotés de moyens humains nécessaires.

Samir Hamiche