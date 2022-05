<span style='text-decoration: underline;'>Santé mentale</span>:<br><span style='color:red;'>Benbouzid souligne la nécessité de développer la prise en charge de proximité</span>

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a souligné jeudi dernier l’importance du développement de la prise en charge de proximité de la santé mentale au niveau des établissements publics de santé.

Présidant l’ouverture du Congrès national de psychiatrie, le ministre a rappelé les actions lancées par les autorités pour la prise en charge de la santé mentale dans les structures hospitalières.Il a indiqué que les pouvoirs publics avaient «développé la prise en charge de la santé mentale au niveau des établissements publics de santé de proximité, en les dotant d’un réseau étendu de médecins privés et en élargissant les domaines de prise en charge de la pédopsychiatrie et de la toxicomanie en terme de structures et de ressources humaines».

Le Pr Benbouzid a évoqué le plan d’action global pour la santé mentale 2013-2017 mis en place par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), pour encourager les pays à développer des stratégies nationales dans ce domaine. «L’Algérie a adopté à cet effet un plan national de promotion de la santé mentale 2017-2020, toujours en vigueur, malgré certains obstacles rencontrés en raison de la pandémie Covid-19», a-t-il déclaré à ce propos.

Le ministre a souligné ensuite que la pandémie du coronavirus a eu un impact psychologique sur la santé des citoyens tout en soulignant les efforts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour élaborer un programme d’assistance socio-psychologique. «La pandémie avait également des effets psychologiques sur la société, voilà pourquoi l’OMS œuvre à l’élaboration d’un programme d’assistance socio-psychologique, bénéficiant d’un suivi par le ministère avec l’association de spécialistes en psychiatrie de toutes les wilayas», a-t-il indiqué. Le ministre a affirmé que la prise en charge de la santé mentale a enregistré des avancées en Algérie au cours de ces dernières décennies. «La psychiatrie n’a connu de véritable développement que durant ces dernières décennies, grâce à la formation, dans la mesure où il n’y avait qu’un seul spécialiste dans ce domaine au lendemain de l’indépendance, en allusion au Pr Benmiloud, paix à son âme».

Le Pr Benbouzid a affirmé qu’il existe actuellement en Algérie une capacité de plus 5000 lits au niveau de 21 établissements spécialisés dans la santé mentale. Aujourd’hui, «il existe plus de mille spécialistes et 21 établissements spécialisés d’une capacité totale de plus de 5000 lits», a-t-il fait savoir. Le ministre a indiqué aussi que se référer à l’épidémiologie dans le domaine de la psychiatrie constitue «un véritable défi, en ce sens qu’elle constitue un guide réel pour les établissements de santé, grâce aux données nationales qui s’appuient sur des bases scientifiques», a-t-il soutenu, formant le vœu de voir la Société nationale d’épidémiologie psychiatrique (SAEP) participer «activement à relever ce défi».

Samir Hamiche