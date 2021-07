<span style='text-decoration: underline;'>JO-2020 / 4e journée - Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Benchabla en échec, Sahnoune éliminé au 100 m NL</span>

Prenant part à Tokyo à sa 4e olympiade après Pékin-2008, Londres-2012 et Rio-2016, Benchabla (34 ans) n’a pas réussi à passer l’écueil du Russe Muslim Gadzhimagomedov, champion du monde en titre boxant sous la bannière olympique. Ce dernier a été donné vainqueur par les juges (5-0) à l’issue d’un combat où l’Algérien a même mis un genou à terre et a été compté par l’arbitre. En natation, Oussama Sahnoune (28 ans) a été éliminé dans les séries de l’épreuve du 100m nage libre disputées au Centre aquatique de Tokyo. Engagé dans la 6e série, Sahnoune a terminé la course à la 8e et dernière place avec un chrono de 49.65, alors que la première place est revenue au Britannique Whittle Jacob (48.44), seul nageur de la série ayant obtenu sa qualification en demi-finales. Au classement général des huit séries de qualification, l’Algérien, dont c’est la 2e participation à une compétition olympique, a terminé à la 37e place. Les demi-finales auront lieu mercredi. Sahnoune prendra part également à l’épreuve du 50m nage libre, prévue vendredi. Il sera engagé dans la 7e série. La natation algérienne est représentée par trois athlètes aux JO de Tokyo. Il s’agit d’Oussama Sahnoune sur 50 et 100m nage libre, Souad Cherouati sur le 10 km en eau libre et Amel Melih sur 50m nage libre.