<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Bendida El Abed Miloud dit Bettache, un joueur intègre</span>

Né le 17 du mois de juillet 1948, Bendida El Abed Miloud est connu sous le sobriquet de Bettache. Il a débuté sa carrière de footballeur au sein de la catégorie des cadets de l’USMBA en 1962 avant de gravir les échelons et faire partie de la légendaire équipe sénior des années 60.

Dès l’année 1966, il côtoya les regrettés Bekkar Cheikh et Fellah Djillali et les Khelladi Kaddour, les Frères Abdi, Hamza ainsi que l’ailier tunisien Hamada dit Hénia. Bettache a eu la mésaventure en étant sérieusement blessé contre le CR Belouzdad dans le premier match du championnat 1971 – 1972, un certain cinq septembre 1971. C’est l’arrière gauche du CRB Salem qui le tacla sévèrement. Il était contraint de rester un mois et demi à l’hôpital Mustafa Bacha d’Alger avant de regagner la Mekerra pour deux années de rééducation.

En 1972, il a joué dans l’équipe de SEMPAC de SBA pour deux saisons en régionale. Puis, il entama une carrière d’entraineur des jeunes catégories de l’ex SEMPAC jusqu’en 1987. Il a travaillé comme employé dans l’ex SEMPAC et prit sa retraite en 1999. Ensuite, il a entrainé les jeunes de l’IRMBA à côté de Zouaoui Naimi et en 2001, il est resté dans l’environnement de son club mais depuis deux années, il se préoccupe plutôt de sa santé qui s’est dégradée ces derniers mois. En fin du mois d’avril de l’année 2012, Bendida El Abed Miloud a bénéficié d’un grandiose jubilé à son honneur au mythique stade de l’ex Paul André, celui des Trois Frères Amarouche. Plusieurs personnalités du football national ont répondu présents à l’instar des Sebbah Benyagoub, Bouhenni Lakhdar et le regretté Chibane Ahmed. Aujourd’hui, Bettache ne sort que rarement à cause d’une maladie chronique. Toutes nos pensées pour Ammi Miloud à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.

B. Didéne