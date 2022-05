<span style='text-decoration: underline;'>Handball/ JM-2022 (préparation) Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Bendjemil: l’équipe nationale en stage «probablement» en France en mai</span>

Le président du comité directoire de la Fédération algérienne de handball (FAHB) Abdelkrim Bendjemil, a indiqué jeudi que l’équipe nationale effectuera un stage «probablement» en France à la mi-mai, en vue du tournoi des Jeux méditerranéens JM-2021 (reportés à 2022, ndlr) prévus à Oran (25 juin-6 juillet).

«Après un premier stage préparatoire effectué en avril dernier en Egypte, la prochaine étape devrait se dérouler en France à partir du 15 mai, mais rien n’est encore officialisé pour des raisons d’ordre administratif (visas, ndlr).

Dans le cas où la programmation d’un stage en France ne sera pas possible, nous irons dans un pays de l’Europe de l’Est», a indiqué à l’APS Bendjemil. Sous la houlette du nouveau sélectionneur Rabah Gherbi, désigné en février en remplacement du Français Alain Portes, le Sept national a effectué du 11 au 18 avril dernier un stage préparatoire au Caire, ponctué par deux matchs amicaux contre le sélection égyptienne, soldés par deux défaites : 20-33 et 18-35. «Un stage réservé aux joueurs locaux est prévu prochainement à Alger. L’effectif sera au complet dès la prochaine date de l’IHF (Fédération internationale, ndlr) avec l’arrivée des éléments évoluant à étranger, soit à l’occasion du stage prévu à partir du 15 mai. Une série de matchs amicaux seront au programme du prochain rassemblement à l’étranger», a-t-il ajouté.

Et d’enchaîner : «Le tournoi handball des JM-2022 verra la présence de l’ensemble de nos joueurs évoluant à l’étranger. Nous allons aborder ces JM avec l’intention de jouer les premiers rôles», a-t-il conclu. Pour rappel, la dernière compétition à laquelle avait pris part l’équipe nationale remonte à mars 2021, à savoir le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques JO-2020 (reportés à 2021) à Berlin, soldés par trois défaites : devant l’Allemagne (26-34), la Slovénie (28-36), et la Suède (25-36). Après l’échéance des JM-2022, les coéquipiers de Messaoud Berkous enchaîneront en prenant part à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2022 prévue en Egypte durant l’été.