<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés / La balle au panier en deuil</span>:<br><span style='color:red;'>Benfeghoul Ghali nous quitte à l’âge de 76 ans</span>

Hier matin, la triste nouvelle a fait le tour de la ville de la Mekerra et le monde sportif de la région ouest du pays. Nous avons perdu l’une des figures emblématiques du basketball belabbésien, Benfeghoul Ghali qui s’est éteint dans la matinée d’hier mardi suite à un arrêt cardiaque.

Le défunt tire sa révérence à l’âge de 76 ans (né le 22 septembre 1946). Il était considéré comme le père spirituel de la balle au panier belabbésienne et avait brigué plusieurs postes de responsabilités dans le monde sportif comme président de la fédération nationale, président de la section basketball de l’IRM Bel Abbés, et récemment, président d’honneur de la nouvelle équipe du Widad de SBA qui occupe la première place en division deux ouest. Retraité de la direction de l’agriculture, Benfeghoul possédait un statut de gérant et de meneur d’équipe. Il a été inhumé hier après la prière d’Al Asr au cimetière de Sidi Bel Abbés. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

M. Bekkar