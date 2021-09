<span style='text-decoration: underline;'>FCB Télagh</span>:<br><span style='color:red;'>Benkabou entame la préparation d’avant saison</span>

Le nouvel entraîneur qui succède à Haffaf Redouane n’a pas besoin d’être présenté puisqu’il s’agit de Benkabou, un vieux routier dans le gotha du football à l’ouest.

La préparation d’avant saison a débuté officiellement avant-hier samedi sous la houlette d’un staff technique composé donc de Benkabou Fetheddine comme premier entraîneur, son adjoint Abdelkader Oundandji (fis du défunt entraîneur Kaddour) et l’entraineur des gardiens de but Sebbar Ali. Cette première séance a vu la présence de pas moins de 24 joueurs, alors que le reste de l’effectif est attendu au courant de cette semaine. Toujours côté effectif, le Feth Club de Télagh vient de bénéficier de renouvellement de contrats de pas moins de six titulaires qui sont les portiers Brika Mohamed et Saoudi Antar, le milieu de terrain Bousmaha Mohamed, les trois attaquants Amarouche Adel, Bouarfa Zakaria et Benmoumene Mimoune, ainsi que la promotion de deux juniors de cru, Menazla Sid Ahmed et Berkane Lakhdar. D’autre part, le FCBT a perdu les trois piliers Bendjebara Abdelkader, Debbagh Mohamed et Harmel Djaber partis du côté de l’IRB El Kerma.

B.Didéne