<span style='text-decoration: underline;'>Rolland Courbis</span>:<br><span style='color:red;'>«Benlameri est une superbe recrue pour l’OL»</span>

Le technicien français Rolland Courbis n’a pas tari d’éloges sur le défenseur international algérien Djamel Benlameri, dont les débuts sous le maillot de l’Olympique lyonnais ont été une réussite, qualifiant le joueur de «superbe recrue».

«A Lille, voir ce joueur d’1,90 m se battre et n’avoir peur de rien, c’est une belle trouvaille et une confirmation pour moi. En plus, il va assez vite malgré son gabarit. C’est vraiment une superbe recrue pour l’avenir. Plus globalement, je maintiens mon avis exprimé il y a quelques mois, à savoir que l’OL a l’effectif pour terminer second de notre championnat», a-t-il indiqué mardi sur l’antenne de RMC. Arrivé libre à l’OL après la résiliation de son contrat avec Al-Shabab (Div.1 saoudienne), Benlameri (30 ans) a effectué son baptême du feu avec les «Gones», à l’occasion du match nul décroché en déplacement face à Lille dimanche dernier (1-1), en clôture de la 9e journée du championnat. Contraint d’apporter un changement tactique après l’expulsion du défenseur Marcelo au début de la deuxième période (50e), l’entraîneur lyonnais Rudi Garcia a décidé d’incorporer Benlameri en remplacement d’Houssam Aouar, dans l’objectif de stabiliser la défense et préserver le point du match nul. Le défenseur central des «Verts» a été crédité d’une belle prestation, parvenant notamment à dégager 5 balles dangereuses et gagner 5 duels, selon les statistiques de la rencontre. «J’ai eu le plaisir de connaître Benlameri en Algérie. C’est un garçon adorable, un guerrier. Je ne suis pas surpris de son entrée contre Lille. En plus, ce n’est pas facile pour un joueur sans rythme d’entrer dans un tel match. C’est une trouvaille de Djamel Belmadi (sélectionneur de l’Algérie, ndlr), il a fait une CAN-2019 extraordinaire», a ajouté Courbis, passé notamment par l’USM Alger durant la saison 2012-2013.