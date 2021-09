<span style='text-decoration: underline;'>Premier League</span>:<br><span style='color:red;'>Benrahma nommé pour le trophée de joueur du mois d’août</span>

L’attaquant international algérien de West Ham, Said Benrahma, est nommé pour le titre de meilleur joueur du mois d’août du championnat d’Angleterre, a indiqué jeudi la Premier League sur son site officiel.

Auteur deux buts et 2 passes décisives en trois matchs du championnat, Benrahma est en train de réussir son meilleur entame de saison tout comme son équipe West Ham, 2ème de Premier League avec 7 points après 3 journées de compétition. Après une première saison compliquée, l’international algérien est en train de s’imposer comme un élément essentiel dans le dispositif de l’entraineur David Moyes. Outre Benrahma, cinq autres joueurs sont en lice pour le trophée de joueur du mois d’août: Marco Alonso (Chelsea), Mich’l Antonio (West Ham) , Eric Dier (Tottenham) Demarai Gray (Everton ) et Mason Greenwood (Manchester United). Benrahma est actuellement en stage avec la sélection algérienne en vue des deux premiers matchs de qualifications au mondial 2022 contre respectivement Djibouti jeudi soir au stade Mustapha Tchaker de Blida et Burkina Faso le 7 septembre à Marrakech.