<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Allemagne</span>:<br><span style='color:red;'>Bensebaini contribue à la large victoire du Borussia Monchengladbach</span>

Le défenseur international algérien Ramy Bensebaini, a contribué samedi à la large victoire décrochée par son équipe Borussia Monchengladbach, en déplacement face au FC Oberneuland, pensionnaire de la 5e division (8-0), dans le cadre du 1e tour de la Coupe d’Allemagne de football.

Le latéral gauche des Verts a surgi à la 25e minute de jeu pour marquer le quatrième but des siens. L’ancien joueur du Stade rennais (Ligue 1 française) a cédé sa place en seconde période (73e). Le Bayern Munich, détenteur du trophée et récente vainqueur de la Ligue des champions, entrera en lice le 15 octobre en déplacement face au FC Düren (5e division), alors que le club bavarois a bénéficié de quelques jours de repos supplémentaires. Bensebaini (25 ans) avait rejoint Monchengladbach en 2019 pour un contrat de quatre saisons, en provenance du Stade rennais. Le natif de Constantine n’avait pas tardé à étaler son talent, devenant l’une des pièces maîtresses de l’entraîneur Marco Rose. Le joueur algérien a terminé à la 4e place au classement des meilleurs joueurs de son équipe, pour la saison 2019-2020, obtenant 7,9% des voix, derrière la Français Marcus Thuram, élu meilleur joueur avec 43,7%, Yann Sommer (26,5 %) et Denis Zakaria (12,9 %). Pour un premier exercice réussi en Bundesliga, Bensebaini a été crédité de belles prestations durant la saison, avec à la clé 5 buts en 26 matchs, toutes compétitions confondues.