<span style='text-decoration: underline;'>Assurer une vie décente aux étudiants des résidences universitaires</span>:<br><span style='color:red;'>Benziane appelle à mettre en œuvre la feuille de route en vigueur</span>

L’amélioration des conditions d’hébergement au sein des résidences universitaires est au centre des préoccupations du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, qui a appelé, hier, à assurer une vie décente aux étudiants.

Les directeurs des œuvres universitaires et des résidences universitaires ont été instruits par le premier responsable du secteur en vue d’améliorer les conditions d’hébergement à travers la poursuite de l’application de la feuille de route en vigueur pour assurer une vie décente aux étudiants des résidences universitaires. M. Benziane, dans une allocution, lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Noureddine Ghouali, à l’occasion de la cérémonie de distribution d’ambulances équipées aux directions des œuvres universitaires, a souligné l’impératif d’améliorer les conditions en termes de chauffage, la restauration et le transport, entre autres. «Les directeurs des œuvres universitaires et des résidences universitaires doivent assurer une vie décente aux étudiants à travers la mise en œuvre de la feuille de route en vigueur, notamment les axes liés à la vie des étudiants comme le chauffage, la restauration et le transport.», a plaidé le ministre. Il faut impérativement «appliquer toutes les mesures pratiques convenues dans les délais impartis. Les services du ministère procèderont à une évaluation dans les prochains mois», a insisté le ministre. M. Benziane a instruit les directeurs des œuvres universitaires et des résidences universitaires pour suivre en continu les opérations de réfection des résidences universitaires et de la maintenance du système de chauffage qui relèvent de la wilaya afin d’accélérer les travaux, surtout en hiver.

L’impératif de renforcer la sécurité au sein des cités universitaires a été souligné par le ministre, appelant à coordonner avec les services de sécurité, à élaborer des plans de sécurité intérieure et à vérifier l’état de tous les moyens et équipements de prévention prévus. Concernant le volet lié au dialogue avec les partenaires sociaux, il a appelé à ouvrir les portes du dialogue et de la concertation avec les organisations syndicales et les associations estudiantines agréées.

Pour M. Benziane, le dialogue et la concertation entre les parties concernées demeurent insuffisants dans certaines directions ce qui mène selon lui à l’aggravation des problèmes. C’est ce qu’a souligné le ministre lors des différentes rencontres tenues avec les partenaires sociaux.

Concernant l’activité d’hier durant laquelle un premier lot de 30 ambulances a été distribué sur un nombre de directions des œuvres universitaires, le ministre a indiqué qu’il s’agit de véhicules nécessaires à la prise en charge sanitaire des étudiants au niveau des résidences ou des pôles universitaires qui se situent en dehors des villes urbaines ou éloignées des sièges des établissements hospitaliers. Ces ambulances ont été livrées par la société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes-Benz. Il convient de signaler enfin que le parc ambulancier de l’Office national des œuvres universitaires (ONOU) comptera désormais 171 ambulances réparties sur 441 résidences universitaires.

Samir Hamiche