<span style='text-decoration: underline;'>Réouverture des frontières du pays</span>:<br><span style='color:red;'>Berkani plaide pour l’application de règles sanitaires strictes</span>

La réouverture des frontières aériennes et maritimes nécessitera une application des mesures sanitaires strictes auxquelles doivent se conformer les personnes qui auront à effectuer des voyages d’entrée vers l’Algérie. L’instauration d’un protocole sanitaire rigoureux est le plaidoyer du président du Conseil national de l’ordre des médecins, Mohamed Bekkat-Berkani, au lendemain de l’annonce de la réouverture prochaine des frontières.

Intervenant, hier, sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, le Dr Berkani a préconisé, parmi les mesures sanitaires strictes, l’obligation pour les voyageurs d’effectuer des tests PCR et antigéniques. Le Dr Berkani a détaillé les mesures déjà annoncées par le Comité scientifique du suivi de la pandémie du coronavirus.

Il a, ainsi, cité «l’obligation d’effectuer des tests PCR 36 heures à l’avance, suivis du test antigénique en plus de l’obligation de confinement en cas de positivité des tests». Dans ce cadre, l’invité de la chaîne III a rappelé que l’Algérie figure parmi «les premiers pays à avoir rapatrié des dizaines de milliers de ses ressortissants à commencer par les étudiants qui étaient bloqués au début de la pandémie à Wuhan (Chine)», premier foyer mondial de la maladie.

Depuis le début de la pandémie, des milliers de ressortissants algériens bloqués dans plusieurs pays notamment européens et arabes ont été rapatriés. Des vols de rapatriement dédiés à cette opération ont été effectués notamment par la compagnie nationale du transport aérien Air Algérie.

Interrogé sur la situation sanitaire due à la Covid-19, le Dr Berkani a affirmé qu’elle est actuellement stable, signalant au passage que la décision sur le mouvement des voyageurs relève des prérogatives des autorités.

Le ministère de la Santé tout comme le Comité scientifique du suivi de la pandémie du coronavirus ne peuvent pas décider d’ouvrir ou de continuer à fermer les frontières aériennes et maritimes, comme l’a annoncé à plusieurs reprises le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, affirmant que seules les hautes autorités du pays peuvent statuer sur cette question.

Sur ce sujet, le Conseil national de l’ordre des médecins a indiqué que «la décision de commencer à rapatrier nos ressortissants mais aussi celle de permettre aux Algériens qui travaillent en dehors du pays de quitter le territoire, appartient aux autorités politiques et ce, en fonction des priorités à définir pour ouvrir de manière progressive nos frontières». En dépit d’une stabilisation en termes de chiffres des contaminations par la Covid-19, le praticien a indiqué que la «période d’alerte sanitaire demeure toujours en vigueur».

Par ailleurs, il a affirmé que les compagnies aériennes et maritimes s’impliquent dans l’application du protocole sanitaire au niveau des points d’entrée. Ces compagnies «ont la responsabilité de veiller à la sécurité sanitaire de tous les voyageurs dans les espaces de transit ou dans les aéronefs», a-t-il signalé. Pour ce qui est des mesures de prévention et de protection, il a affirmé que les mesures barrières doivent demeurer obligatoires, comme le port du masque, la mise à disposition des passagers du gel hydro-alcoolique ainsi que le respect de la distanciation physique sans oublier l’aération des locaux.

Interrogé sur les mesures sanitaires prévues durant les prochaines élections législatives fixées pour le 12 juin de l’année en cours, le Berkani qui est membre de l’Autorité nationale indépendante des élections, a indiqué avoir déjà établi un protocole sanitaire remis au président de l’ANIE en prévision de ce rendez-vous électoral.

Le praticien a rappelé que l’ANIE avait déjà de l’expérience par le passé en ce qui concerne l’application des mesures sanitaires lors d’un rendez-vous électoral. Il a indiqué que ce protocole sanitaire a été déjà appliqué lors du référendum sur la Constitution en novembre 2020.

Il a toutefois signalé que la «difficulté» pour les législatives concerne le nombre de personnes qui seront présentes dans les bureaux de vote compte tenu du nombre de candidats en lice qui demandent à être observateurs.

Samir Hamiche