<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Bernard Casoni: «Trop de difficultés pour mes débuts au club»</span>

Le nouvel entraîneur du MC Oran, Bernard Casoni a estimé vendredi avoir entamé «dans la difficulté» sa mission au sein du club phare de la capitale de l’Ouest pensionnaire de la Ligue 1 de football.

Un entraîneur a besoin de stabilité et du temps pour parvenir à mettre en place son plan de jeu, et c’est ce que je souhaite bénéficier au MCO, un club de renom en Algérie, mais que j’ai trouvé sincèrement dans un état désolant», a indiqué le technicien français lors d’une conférence de presse, la première depuis qu’il a rejoint les “”Hamraoua’’, tenue au stade Ahmed-Zabana. Il s’agit du deuxième club algérien que l’ancien défenseur de l’O Marseille prenne en main après deux passages au MC Alger, dont le dernier en date la saison passée pendant laquelle il n’y est pas allé à terme, rappelle-t-on. «Déjà, on a du louper une première semaine de préparation, en raison de l’indisponibilité du matériel pédagogique que la nouvelle direction du club n’a pas trouvé sur place. Il faut dire que nous partons tout simplement de très loin», a encore déploré l’ancien international français. «Le club a besoin de toute une nouvelle organisation. Nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour colmater les brèches, mais cela ne devrait pas me décourager, car je suis venu avec de bonnes intentions pour réussir quelque chose de bon avec le MCO. Pourvu qu’on me laisse travailler dans la stabilité et la sérénité», a-t-il poursuivi. Et si Casoni insiste sur ces deux paramètres, c’est parcequ’il garde «un mauvais souvenir» de son passage au MCA, a-t-il regretté, estimant avoir été «lésé» pour l’avoir démis de ses fonctions «alors que l’équipe jouait le haut du tableau, et qu’on était en train de mettre en place un plan de jeu qui commençait à prendre forme». Il a fait savoir qu’il était encore tôt pour lui de porter un jugement sur la valeur de l’effectif mis à sa disposition, y compris la majorité des nouvelles recrues «auxquelles je n’ai pas participé à leur venue», a-t-il souligné.

«Un championnat à 20 clubs n’est pas une mince affaire»

Néanmoins, Casoni n’a pas écarté l’idée d’apporter des changements à son groupe dans les jours à venir, «en libérant ceux qui ne donnent pas satisfaction, pour les remplacer par des éléments dont le profil sera adéquat avec les postes où le besoin se fera sentir», a-t-il précisé. Vu que le mercato sera clôturé le 27 octobre en cours, Casoni a fait savoir qu’il sera fixé sur les joueurs qui défendront les couleurs du “”Mouloudia’’ la saison prochaine, qui débutera le 28 novembre, au cours du premier stage de l’équipe programmé à Tlemcen à partir du 17 courant. Annonçant l’intégration prochaine de l’ex-défenseur international, Hichem Belkaroui, dans le groupe après avoir regagné le pays en provenance de Tunisie, le coach français a dit souhaiter voir le jeune ivoirien, Landry Houssou (19 ans) qu’il a lui-même recommandé à la direction du MCO, pouvoir entrer en Algérie «dans les meilleurs délais», tout comme d’ailleurs le préparateur français qu’il a choisi pour l’épauler.

Casoni s’est dit, en outre, s’attendre à une saison longue et compliquée après avoir augmenté à 20 clubs le nombre des pensionnaires du championnat», ajoutant qu’il sera très difficile aux joueurs de disputer un match chaque trois jours. Par ailleurs, il a profité de l’occasion pour nier avoir «fixé un ultimatum à la direction du club pour me payer, au risque de m’en aller», informant au passage que la plainte qu’il a déposée contre son ex-club algérien à savoir, le MCA auprès de la Fédération internationale de football pour «limogeage abusif» sera traitée en décembre prochain par la première instance mondiale.