<span style='text-decoration: underline;'>Ressources en eau</span>:<br><span style='color:red;'>Berraki ne veut pas de perturbations durant le Ramadhan et la saison estivale</span>

Le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki, a donné, hier, des instructions «fermes» pour intensifier les efforts afin d’éviter les perturbations et les coupures du réseau de l’alimentation en eau potable (AEP) durant le mois de Ramadhan et la saison estivale.

En effet, le ministre, qui a présidé une réunion, tenue par visioconférence, regroupant les directeurs des Ressources en Eau et ceux des unités de l’Algérienne des Eaux (ADE), a mis l’accent sur l’impératif de renforcer la coordination entre les directeurs de wilaya et ceux des unités de l’ADE en vue d’œuvrer à l’amélioration du service public et à garantir un approvisionnement continu en eau potable de toutes les wilayas du pays.

En outre M. Beraki a insisté sur l’importance de raccorder les habitants des zones d’ombre des différentes wilayas du pays au réseau d’AEP notamment avec l’approche du mois de Ramadhan et de la saison estivale, où une forte demande est enregistrée, plaidant pour l’économie de l’eau et la lutte contre le phénomène des raccordements anarchiques au réseau d’AEP qui sont à l’origine de pertes considérables de cette ressource vitale. Cette rencontre vise à mettre en exergue «les véritables problèmes affectant la qualité du service public de l’AEP dans les différentes wilayas, outre l’examen des solutions proposées et des projets des responsables locaux visant à pallier les lacunes enregistrées».

Le Président de la République Monsieur Abdelmadjid Tebboune avait donné des orientations pour assurer une meilleure prise en charge de l’alimentation en eau potable de la population à travers tout le territoire national. D’ailleurs, il a été question de mettre en place un cadre législatif de la nouvelle loi relative à l’eau. Cette loi traite plusieurs questions importantes dont la définition de la relation avec les collectivités locales en matière de gestion du service public des eaux et de l’assainissement, ainsi que la définition des missions de contrôle et de régulation de l’Etat dans le domaine des ressources en eau. Ladite loi permettra également d’inclure les plans Orsec de lutte contre la sécheresse et le stress hydrique.

Le secteur des Ressources en eau a mis en place en outre la stratégie sectorielle à l’horizon 2030, qui prend en considération la production, sa collecte, sa distribution, ou bien son recyclage suivant des systèmes internationaux reconnus en matière de bonne gouvernance et d’économie rationnelle. Cette stratégie est axée sur l’extension des sources de mobilisation des ressources en eau à partir de sources conventionnelles comme les barrages et de sources non conventionnelles comme le dessalement de l’eau de mer et les eaux usées traitées, en plus de la valorisation des importantes ressources souterraines sahariennes, a expliqué le ministre, indiquant que l’objectif est de répondre aux besoins du littoral en eau potable et d’orienter l’eau des barrages aux activités agricoles, tandis que les eaux usées traitées sont destinées au secteur industriel.

Noreddine Oumessaoud