<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Bientôt des sessions de formation au profit de 1.000 guides touristiques</span>

Des sessions de formation au bénéfice de pas moins de 1.000 guides touristiques seront lancées prochainement à Oran en prévision de de la 19e édition des jeux méditerranéens de l’été 2022, a-t-on appris mercredi auprès des organisateurs.

Le bureau de tourisme de la ville d’Oran, l’initiateur de cette opération, a déjà arrêté les conditions à remplir par les candidats aux sessions de formation en question, a-t-on ajouté de même source.

Parmi ces conditions, les concernés doivent être âgés entre 18 et 35 ans, tout en ayant un niveau universitaire et maîtrisant au moins une langue étrangère, détaille-t-on. Les organisateurs ont également fait savoir que ces sessions de formation sont ouvertes aux personnes aux besoins spécifiques.

Dans le même ordre d’idées, le comité d’organisation des jeux méditerranéens (COJM), dirigé par l’ancien champion algérien en natation Salim Iles, a annoncé avoir reçu au sein de son siège un groupe d’étudiants accompagnés par le professeur Senhadji.

Commission des cérémonies d’ouverture, de clôture et des activités culturelles. Des circuits touristiques, bien étudiés, ont été? proposés pour la mise en valeur de la ville d’Oran comme destination touristique d’excellence», a indiqué le COJM sur sa page facebook officielle. Le même organisme a fait savoir, en outre, que «les étudiants ont, aussi, propose? des modèles de restauration, rénovation et modernisation des sites historiques et culturels de la ville», poursuivant que «plusieurs séances de travail, entre les deux parties, sont programmées dans les prochains jours». Les organisateurs des JM, prévus du 25 juin au 5 juillet 2022, disent accorder un intérêt particulier à l’aspect touristique à l’occasion de cette manifestation sportive régionale que l’Algérie va abriter pour la deuxième fois de son histoire, après avoir accueilli à Alger la septième édition en 1975, rappelle-t-on.