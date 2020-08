L’ouverture de la session parlementaire, synonyme de rentrée politique est prévue pour ce mercredi. Tout ce que compte la République comme députés et sénateurs se préparent à reprendre leurs activités dans un contexte sanitaire compliqué, mais une perspective historique, puisque l’avant-projet de Constitution leur sera soumis pour une approbation. Ce ne sera donc certainement pas les discours d’orientation de premiers responsables des deux pendants du pouvoir législative qui vont occuper les esprits des élus de la nation. MM. Goudjil et Chenine aborderont sans doute la question de la révision constitutionnelle. Ils évoqueront l’importance d’un pareil événement sous l’angle du principe démocratique, de la suprématie de la volonté populaire sur toutes les autres institutions de la République. Ils insisteront très naturellement sur la question de la légitimité populaire, le passage de témoin d’une génération à l’autre et ne manqueront pas de souligner les avancées de l’Algérie en ce troisième millénaire.

Il va sans dire que les deux discours iront s’ajouter aux dizaines d’autres dans la bibliothèque de l’APN et du Conseil de la nation. Ce que retiendront les députés et les sénateurs, ce seront les qu’en dira-t-on, les bruits de couloir et les grandes tendances qui animeront la scène politique, les prochains mois.

Il n’y a évidement pas que cela. Les regards des parlementaires seront également braqués sur l’agenda électoral de l’exécutif. L’année 2020 sera-t-elle aussi celle du renouvellement prématuré des deux Chambres du parlement, à travers des élections législatives anticipées ? Il est, en effet, attendu à ce que la roue des réformes politiques ne s’arrêtera pas à la seule révision de la Constitution. Sauf que les projets présidentiels concernant précisément ce volet peuvent être contrariés. En effet, si un processus référendaire peut aisément être envisagé, pour sa particularité, on voit mal une campagne électorale engageant des milliers de candidats, dans le contexte sanitaire actuel. Cela pour dire que les députés et les sénateurs doivent leur longévité en poste malgré le mécontentement populaire à la Covid-19.

Ainsi, la rentrée politique s’annonce certainement «décisive» sur le plan constitutionnel, mais pas pour les acteurs politiques, occupant les institutions élues de la République. Ce n’est donc pas aujourd’hui que l’on aura une « vraie » info sur les grandes tendances de l’heure en matière de positionnement des uns et des autres dans la perspective de prochaines échéances électorales.

