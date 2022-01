<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Bilan de la phase aller et création d’un comité de fidèles</span>

A quelques jours de son 89ème anniversaire coïncidant avec le sept du mois de février prochain, le club phare de la Mekerra vit une situation critique et qui risque de l’enfoncer davantage vers la troisième division si aucune bonne initiative salutaire n’est prise.

C’est un travail de cinq années auréolées par deux coupes nationales gagnées et qui a été détruit la saison passée. Une descente en seconde division malgré les paroles rassurantes de l’ex entraîneur Sidi Ahmed Slimani. Ce dernier n’a pas tenu sa parole en annonçant que son équipe ne rétrograde pas. Et ce fut tout à fait le contraire. Et afin de faire face à la crise financière de son équipe interdite de recrutement à cause de quelques dizaines de milliards de dettes, Slimani opte pour un recrutement de joueurs réservistes venus des quatre coins du territoire national. Slimani avait promis de jouer les premiers rôles et produire un bon jeu. Malheureusement, on assistât à un massacre d’un prestigieux club qui enregistra dans la, première phase du championnat uniquement 12 points sur les 45 possibles, réalisant trois victoires tout en concédant neuf défaites. Du jamais vu dans l’histoire de la formation belabbésienne qui occupe l’avant dernière place du classement général de la deuxième division. Le président du conseil administratif de la société sportive de l’USMBA, Hennani se dit partant et attend que son futur successeur lui remette l’argent qu’il avait dépensé pour l’équipe. Résultat, persone ne se porte volontaire pour prendre les reines de l’USMBA. Face à cette crise, une nouvelle association dite les fidèles de l’USMBA est crée et a été invitée avant-hier par le wali Limani. Verra t-on un changement positif ?

B. Didéne