<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Bilan des activités en 2020 de la Sûreté de wilaya </span>

La criminalité à connu une légère hausse dans la wilaya de Mostaganem durant l’année écoulée par rapport à 2019.

En effet, durant 2020, les services de la sûreté de wilaya ont enregistré cinq mille six cent cinquante huit affaires, soit une augmentation de cent vingt trois affaires par rapport à l’année 2019. Ainsi, le taux de cette hausse est de 1,37%.

Les crimes ayant touchée les personnes se sont élevés à mille cent dix neuf alors avec une baisse de 194 affaires, et celles contre les biens, elles ont atteint 1483, accusant une baisse de 148 affaires par rapport à 2019- Les affaires liées au trafic de stupéfiants enregistrées en 2020, ont atteint 280 et une saisie de 227 kilogrammes de kif, 14 grammes de drogue dure, dix neuf mille quatre cent comprimés psychotropes et soixante dix mille bouteilles de boissons alcoolisées.

Une augmentation est enregistrée dans ces affaires. Sept cent trois personnes ont été arrêtées en 2020 pour port d’armes blanches. Cent vingt cinq affaires liées au crime économique et cent sept aux finances ont été traitées en 2020. La lutte contre l’émigration clandestine s’est soldée par l’arrestation de quatre cent cinquante sept personnes dont des femmes et des mineurs, et la saisie d’embarcations par la police et les gardes-côtes. Un démantèlement d’un réseau de trafiquants d’armes a permis à la police d’arrêter les membres et de saisir onze pistolets. Un autre réseau international de trafic de véhicules a été neutralisé et neuf voitures de luxe ont été saisies. En matière de sécurité publique, quatre mille deux cent trois permis de conduire ont été retirés et treize mille cinq cent cinq amendes forfaitaires ont été dressées pour sanctionner des conducteurs, auteurs de contraventions, au code de la route.

Quatre cent huit accidents de la route ont été enregistrés dans les zones urbaines de la wilaya , causant la mort de quatorze personnes et des blessures à cinq cents autres -980 commerces ont été fermés en vertu des arrêtés des autorités compétentes- vingt deux mille huit cent soixante treize appels téléphoniques des citoyens ont été enregistrés par le standard de la police.

La lutte contre la Covid-19, les services de la sûreté de wilaya ont mené en 2020 prés de vingt mille opérations de sensibilisation, et relevé 8.713 contraventions pour non port du masque et 1489 pour non respect des mesures du protocole sanitaire.

Charef.N