<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Bilan du corps de la sécurité publique</span>

Durant le mois précédent d’octobre, les services du corps de la sécurité publique de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont contrôlé quatre mille sept cent soixante quinze véhicules tous types confondus.

Ils ont ainsi relevé cent trente trois délits routiers, et dressé mille cinq cent trente huit amendes forfaitaires, et retiré trois cent soixante quinze permis de conduire, cent quatre contraventions liées à la coordination des transports- soixante quinze véhicules ont été placés en fourrière, onze opérations au moyen du radar ont été effectués se concrétisant par cent vingt retraits de permis de conduire et d’une voiture recherchée récupérée.

Soixante quatre mille trois cent vingt quatre véhicules ont été flashés par le radar. Quatre vingt deux cyclomotoristes et motorisés ont été verbalisés pour défaut de casque, et défaut de présentation de pièces afférentes à la circulation de leurs véhicules.

Aussi, vingt cinq défaut d’assurance et onze défaut d’attestation de conduite ont fait l’objet de procédures judiciaires. Par ailleurs, vingt six accidents de la circulation ont été enregistrés. Ces accidents ont causé la mort d’une personne et des blessures à 28 autres.

Charef.N