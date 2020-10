<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Bilan du Covid-19 négatif chez les joueurs</span>

Enfin, et après les sept recrutements effectués en un temps record d’une semaine, l’effectif s’est entrainé pour une première séance avant-hier lundi.

Les sept nouveaux joueurs qui endosseront le maillot vert et rouge de l’USMBA sont: Smahi Khalil (milieu offensif, 25 ans, ex JS Saoura), Kheiraoui Mustafa (arrière central, 25 ans, ex USM Alger), Tiboutine Mohamed (arrière droit, 29 ans, ex USMA), Itim Nazim (ailier gauche, 23 ans, ex MCO), Belgharbi Abdelouahid (avant centre, 30 ans, ex JSK), Belmokhtar Med Amine (ailier droit, 25 ans, ex CABBA), Haroun Ali (avant centre, 23 ans, ex NC Magra). Ces sept noms s’ajoutent donc aux anciens tels Litt Abdelaziz, Abdelli Abderrahim ou encore Nasreddine Benlebna. Avant le coup d’envoi des entrainements, l’effectif, le staff technique et médical, a passé le test PCR afin de s’assurer de non contamination à l’épidémie du Covid -19. Hier matin, le bilan s’est avéré négatif pour l’ensemble des joueurs. Ce qui a permis au nouveau entraineur Lyamine Boughrara d’entamer la préparation d’inter saison dès lundi tout en programmant du biquotidien afin de rattraper le retard cumulé dans la préparation.

B.Didéne