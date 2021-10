<span style='text-decoration: underline;'>Foot/Qualif. Mondial-2022 - Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Blessé avec le Napoli Ounas incertain face au Niger</span>

Le milieu offensif international algérien de Naples (Serie A italienne de football), Adam Ounas, victime d’une élongation musculaire, est incertain pour la double confrontation de l’équipe nationale face au Niger, les 8 et 12 octobre, comptant pour les 3e et 4e journées du 2e tour (Gr. A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, a annoncé le club napolitain dimanche dans un communiqué.

«A dam Ounas ne sera pas disponible pour le match face à la Fiorentina (dimanche, ndlr). Suite à une élongation musculaire contractée samedi à l’entraînement, il a subi des tests médicaux qui ont décelé une blessure de premier degré au muscle fémoral droit», a indiqué Naples sur son site officiel. Ounas (24 ans), qui figure dans la liste des 23 joueurs dévoilée samedi par la Fédération algérienne (FAF), devrait ainsi déclarer forfait, lui qui signait son retour chez les champions d’Afrique. L’éventuel forfait d’Ounas pourrait allonger la liste des absences, puisque le sélectionneur national Djamel Belmadi doit déjà se passer des services du défenseur Mehdi Tahrat (Al-Gharafa/ Qatar) et du milieu offensif Rachid Ghezzal (Besiktas/ Turquie), blessés. La sélection algérienne accueillera son homologue nigérienne vendredi (20h00) au stade du Chahid Mustapha-Tchaker de Blida avant de se rendre à Niamey pour la manche retour le mardi 12 octobre (17h00) au stade du général Seyni-Kountché. A l’issue des deux premières journées de qualifications, l’Algérie et le Burkina Faso occupent la tête du groupe A avec 4 points devant le Niger (3 pts). Djibouti ferme la marche (0 pt). Le premier à l’issue de la phase de poules se qualifie pour le troisième et dernier tour (barrages).