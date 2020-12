<span style='text-decoration: underline;'>SERIE A - MILAN AC </span>:<br><span style='color:red;'>Blessé, Bennacer ménagé face à la Sampdoria</span>

Le milieu de terrain international algérien du Milan AC, Ism’l Benna cer a été dispensé du déplacement à Gênes, où les «Rossoneri» sont appelés à défier la Sampdoria dimanche soir pour le compte de la 10e journée de Serie A, car souffrant toujours d’une douleur aux adducteurs.

En effet, le dynamique récupérateur de 23 ans ne figure pas dans le groupe milanais retenu par le coach Stefano Pioli, et parmi lequel on dénombre également l’absence des attaquants Zlatan Ibrahimovic et Raf’l Leao, pour cause de blessure. Des défections qui posent vraiment problème à l’entraîneur de l’actuel leader de Serie A, particulièrement en attaque, car Pioli ne dispose plus que d’un seul cadre offensif, à savoir Ante Rebic. Déjà ménagé contre la Fiorentina il y a une semaine pour ce même problème d’adducteur, Bennacer était pourtant convaincu de pouvoir récupérer suffisamment pour être du voyage à Gênes. «J’ai ressenti une petite douleur à l’adducteur, mais les tests ont montré que j’étais juste fatigué. Je pense donc pouvoir être prêt pour dimanche contre la Sampdoria», avait rassuré le champion d’Afrique jeudi soir, juste après la victoire contre le Celtic Glasgow en Europa League (4-2). Cependant, l’entraîneur Stefano Pioli semble avoir préféré ne prendre aucun risque qui pourrait compliquer la blessure de son milieu et a donc décidé de le ménager une nouvelle fois dimanche. Outre les blessures de Bennacer, Ibrahimovic et Leao, Milan déplore également celle du défenseur danois Simon Kjaer, ce qui devrait affaiblir un peu plus le club lombard lors de ce périlleux déplacement à Gênes.