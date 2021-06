<span style='text-decoration: underline;'>MC Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Blessé, Frioui forfait pour le reste de la saison</span>

L’attaquant du MC Alger Samy Frioui, blessé, va devoir déclarer forfait pour le reste de la saison, a annoncé le club pensionnaire de Ligue 1 algérienne de football, lundi sur sa page officielle Facebook.

Le meilleur buteur du «Doyen» avec 11 buts va se faire poser un plâtre pendant 21 jours et «se dirige ainsi à rater le reste de la saison», précise la même source, sans donner d’indications sur la nature de la blessure. L’attaquant algérois s’est blessé lors du match en déplacement, disputé samedi face au MC Oran (défaite 2-1), dans le cadre de la 26e journée de championnat. Un souci de plus pour l’entraîneur du MCA Nabil Neghiz, qui sera ainsi privé de plusieurs joueurs mercredi, lors du derby face au Paradou AC, prévu au stade du 5-Juillet (17h45), en mise à jour de la 22e journée de championnat. Le Mouloudia a complétement raté sa saison qui coïncide avec le 100e anniversaire de sa création, se faisant éliminer en quarts de finale de la Ligue des champions et en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue.