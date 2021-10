<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 française (10èME journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Blessé, Slimani forfait face à l’AS Monaco</span>

L’attaquant international algérien de l’Olympique Lyon, Islam Slimani, blessé, a déclaré forfait pour la réception de l’AS Monaco samedi (20h00), dans le cadre de la 10e journée de la Ligue 1 française de football, rapporte L’Equipe jeudi.

«L’international algérien s’est blessé à un muscle de la cuisse avec sa sélection pendant la trêve. L’OL a constaté la blessure ce jeudi et l’attaquant ne s’est pas entraîné. Il est forfait pour le match face à Monaco et également incertain pour le déplacement à Prague jeudi prochain en Ligue Europa», précise la même source. Slimani s’est blessé lors du match de l’équipe nationale, mardi en déplacement face au Niger (4-0), dans le cadre de la 4e journée (Gr. A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Auparavant, il s’est distingué en signant un doublé lors du premier match face au Niger (6-1), parvenant à atteindre la barre de 37 buts en sélection et battre du coup le record de l’ancien buteur historique des «Verts» Abdelhafid Tasfaout avec 36 réalisations qu’il détenait depuis 2002. L’entraîneur néerlandais de l’OL, Peter Bosz, ne pourra pas compter également sur les services de l’attaquant Moussa Dembélé, victime d’une fissure au péroné droit à la suite d’un coup reçu contre Troyes (3-1) le 22 septembre. Par ailleurs, le milieu de terrain brésilien Lucas Paqueta a très peu de chances d’être dans le groupe lyonnais contre l’ASM puisqu’il ne rentrera du Brésil que vendredi soir. Bosz a qualifié sa présence de «complètement impossible» si le Brésilien était utilisé avec la «Seleçao» contre l’Uruguay, dans la nuit de jeudi à vendredi dans le cadre des qualifications du Mondial 2022. Au terme de la 9e journée, l’OL pointe à la 10e place au classement avec 13 points, loin derrière le leader Paris SG (24 pts).