<span style='text-decoration: underline;'>Qualification Mondial - Algérie-Niger</span>:<br><span style='color:red;'>Blessés, Slimani, Bensebaïni et Benlamri «out» avec leurs clubs</span>

Les trois internationaux algériens Islam Slimani, Ramy Bensebaïni et Djamel Benlamri, blessés, ont déclaré forfait avec leurs clubs respectifs, au moment où ils ont été convoqués en équipe nationale de football, en prévision des deux rencontres des 3e et 4e journées (Gr. A) des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022 face au Niger.

Alors que l’entraîneur néerlandais de Lyon, Peter Bosz, espérait un retour de l’actuel meilleur buteur en activité des «Verts» pour le derby de dimanche soir face à l’AS Saint-Etienne, Slimani a fini par déclarer forfait, lui qui a été victime d’une blessure musculaire, le week-end dernier lors du match nul concédé à la maison face au FC Lorient (1-1), en Ligue 1 française. Même cas de figure pour le latéral gauche Ramy Bensebaïni, blessé à l’aine et qui n’a plus joué depuis le match de l’équipe nationale à Marrakech face au Burkina Faso (1-1), le 7 septembre dernier, dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires. L’ancien joueur du Paradou AC a de nouveau déclaré forfait avec son club, le Borussia Monchengladbach, cette fois-ci à l’occasion du match disputé samedi sur le terrain de Wolfsbourg (victoire 3-1), pour le compte de la 7e journée de Bundesliga. Le natif de Constantine ne compte que deux apparitions avec son club cette saison. De son côté, le défenseur central Djemel Benlameri, touché à la cuisse, n’a pas pris part à la victoire décrochée samedi soir par le Qatar SC en déplacement face à Al-Gharafa (2-0), match au cours duquel l’autre international algérien, Youcef Belaïli, s’est distingué en signant un doublé (70e, 90e+2). La présence de ces trois éléments en équipe nationale a soulevé des interrogations samedi, peu après la publication de la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur Djamel Belmadi, en vue de la double confrontation face au Mena. Belmadi aura certainement l’occasion d’expliquer ses choix, jeudi lors de la conférence de presse prévue au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger).

La sélection algérienne accueillera son homologue nigérienne vendredi (20h00) au stade du Chahid Mustapha-Tchaker de Blida avant de se rendre à Niamey pour la manche retour le mardi 12 octobre (17h00) au stade du général Seyni-Kountché. A l’issue des deux premières journées de qualifications, l’Algérie et le Burkina Faso occupent la tête du groupe A avec 4 points devant le Niger (3 pts).

Djibouti ferme la marche (0 pt). Le premier à l’issue de la phase de poules se qualifie pour le troisième et dernier tour (barrages).