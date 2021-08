<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés 2 – O Médéa 0</span>:<br><span style='color:red;'>Bon pour le moral avant le déplacement de la JSK aujourd’hui</span>

En match décalé de la 36ème journée joué mercredi dernier, le club phare de la Mekerra a surclassé son homologue de Médéa sur le score de deux buts à zéro.

Les protégés de Slimani ont réalisé leur neuvième victoire de la saison grâce aux deux réalisations de Bendouma à la 13ème minute de jeu, et celle de Mouaki dix minutes plus tard. L’USMBA s’est présentée sans plusieurs de ses titulaires et le coach a dû les remplacer par des réservistes tel le meneur Nabil Bekkar. Malgré ces trois points récoltés face à l’Olympique de Médéa, El Khadra reste collée à la 18ème place synonyme de purgatoire car le quatrième club relégable à deux journées de la fin du championnat est l’ASAM qui compte quatre points d’avance sur l’USMBA alors que la première équipe non relégable, l’ASO distance l’équipe de Bel Abbés de cinq longueurs. Ce qui fait que le maintien est un miracle pour les camarades de Menazla. Aujourd’hui, l’USMBA rendra visite à la JSK où le coup d’envoi est programmé à 21 heures. Un match qui va entériner définitivement la relégation de l’Union.

B. Didéne