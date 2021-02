<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés – Paradou AC</span>:<br><span style='color:red;'>Bouakkaz part et les autorités locales réagissent</span>

La situation de l’équipe de l’USMBA a atteint cette semaine une vraie phase burlesque où une polémique a été créée autour du futur entraîneur.

D’une part, le groupe mené par l’ex manager Bengourine a présenté Moez Bouakkaz comme successeur de Boughrara, et de l’autre, le PCA, Hennani annonce des pourparlers avancés avec le coach Adjali. Pour Bouakkaz, Bengourine a annoncé à la presse que son président est démissionnaire depuis juin 2019 alors que Hennani réplique que dans ce cas, qui a désigné Bengourine comme manager ? Bouakkaz avait pris contact avec les joueurs et s’est vite éclipsé tout en fuyant cette anarchie qui risque de perdurer. Une vraie débandade donc qui règne au sein du club phare de la Mekerra et qui poussa les autorités locales à prendre l’initiative il y a deux jours. Des membres de l’APW ont donc signalé au wali Limani la crise de l’USMBA, qui risque d’être lourdement sanctionnée en cas de non règlement de son dossier de professionnalisme. C’st dans ce climat malsain que les camarades de Metref vont accueillir demain vendredi dés 15 heures, l’équipe du Paradou pour le compte de la treizième journée du championnat de la Ligue Une.

B.Didène