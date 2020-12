<span style='text-decoration: underline;'>CHAMPIONNAT DE FRANCE/ SAINT-ETIENNE</span>:<br><span style='color:red;'>Boudebouz: “J’ai souffert de ma mise à l’écart par Claude Puel”</span>

L’international algérien, Ryad Boudebouz, a évoqué ce vendredi les difficultés qu’il a rencontré après sa mise à l’écart à Saint-Etienne lors de l’intersaison, mais ne semble pas en vouloir au staff technique.

A un moment donné, il faut se recentrer sur ce qu’on fait, a indiqué Boudebouz dans un entretien accordé au quotidien le Progrès. Il ne faut pas oublier qu’on joue au foot parce qu’on aime ça et il faut apprécier les moments. Même si tu souffres, avec tes potes, tu kiffes aussi. Certains s’éparpillent et oublient ça. Pas moi. Pendant les quatre mois, j’ai trop galéré pour venir et me prendre la tête. J’ai vraiment souffert, même si je ne l’ai pas montré. « Saint Etienne avait demandé à Ryad Boudebouz de trouver un nouveau point de chute durant le dernier mercato d’été après qu’il ait refusé de revoir significativement son salaire à la baisse. Ayant décidé de continuer l’aventure stéphanoise, l’ancien joueur du Bétis Séville ne semble pas en vouloir au staff technique et à la direction après sa mise à l’écart pendant quelques mois. « C’est toujours une question de respect. Le club te paie. Je ne suis peut-être pas d’accord avec lui mais ce que je dois faire, c’est sur le pré. Le peu de chose que je peux lui montrer, ça doit être sur le terrain, a expliqué Boudebouz. Je ne suis pas là pour créer des problèmes et je ne suis pas cette personne-là. Si demain je dois quitter le club, je n’ai pas envie de partir en froid avec Claude Puel, son adjoint ou le président parce que j’estime qu’en dehors du foot, nous sommes des personnes et nous nous devons le respect.’ Boudébouz avait réintégré le groupe professionnel stéphanois en novembre dernier en rejouant avec son club lors d’un match amical face à Grenoble (L2) (3-2) alors que son premier match officiel cette saison était contre le Stade Brestois pour le compte de la 11e journée. Arrivé à Saint-Etienne au cours du mercato estival 2019 en provenance du Betis Séville, Boudebouz (25 sélections) n’a inscrit qu’un seul but en 24 matches la saison dernière,