<span style='text-decoration: underline;'>Coupe de France</span>:<br><span style='color:red;'>Boudebouz (Saint-Etienne) en forme avant la finale</span>

Le milieu de terrain international algérien de l’AS Saint-Etienne, Riyad Boudebouz, auteur de trois buts en deux matchs amicaux, est en forme avant la finale de la Coupe de France de football, prévue vendredi contre le Paris Saint-Germain.

Le dernier but en date pour l’ancien Sochalien (30 ans) remonte à samedi, contre la formation belge d’Anderlecht. Il a obtenu un penalty juste avant la mi-temps, avant de se charger lui-même de le transformer. Un but qui a permis aux «Verts» de revenir au score (1-1), avant finalement de s’incliner (2-1) devant les Belges. Les deux autres buts de l’international algérien ont été inscrits lors du match amical précédent contre Charleroi, un autre pensionnaire du championnat de Belgique. Ce rendement rassure son entraîneur Claude Puel, à quelques jours de cette importante confrontation contre l’ogre parisien, sacré champion de France 2020 et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions.