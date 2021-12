Bougherra: «Content de l’attitude des joueurs»

Le sélectionneur de l’équipe nationale A’ de football Madjid Bougherra, s’est dit «content» de l’attitude de ses joueurs, vainqueurs mercredi sans forcer face au Soudan (4-0), en match disputé au stade Ahmed Ben Ali à Doha (Qatar), dans le cadre de la 1re journée (Gr.D) de la Coupe arabe de la Fifa 2021.

«Je suis content de l’attitude des joueurs, mais on aurait pu faire preuve d’un peu plus de maîtrise en seconde mi-temps. On ne s’enflamme pas pour le moment mais on reste sur les aspects positifs», a déclaré Bougherra, lors d’un point de presse organisé à l’issue de la rencontre. Les «Verts» ont ouvert le score dès la 11e minute grâce à Baghdad Bounedjah, avant que ce dernier ne récidive pour faire le break (37e). Le défenseur Djamel Benlamri a surgi peu avant la pause (43e) pour mettre la sélection algérienne définitivement à l’abri. En seconde période, l’Algérie a accentué sa domination en ajoutant un quatrième but par l’entremise du revenant Hilal Soudani (46e). Le Soudan a raté un penalty par Mohamed Abderrahmane, repoussé par le portier Raïs M’bolhi (70e). «On essaie de rester sur le même état d’esprit insufflé depuis trois ans par Belmadi», a-t-il ajouté, en référence à la série d’invincibilité de 33 matchs réalisée par l’équipe nationale A.