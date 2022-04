<span style='text-decoration: underline;'>CHAN 2023/ Algérie (A’)</span>:<br><span style='color:red;'>Bougherra: «La priorité est de former un bon groupe»</span>

L’entraineur de la sélection nationale A’ de football, Madjid Bougherra, a indiqué que «la priorité est de former un groupe et trouver les bons joueurs», en prévision du Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux CHAN-2023 qu’organisera l’Algérie du 8 au 31 janvier.

«L’objectif de ce stage c’est de confirmer ce que je pense des joueurs, et d’avoir une liste élargie et essayer de tester tout le monde en vue de renforcer le noyau déjà consolidé», a déclaré Bougherra à la chaine TV de la Fédération algérienne de football (FAF).

La sélection nationale A’ a entamé dimanche un stage de préparation au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), en vue des deux matchs amicaux face au Togo, prévus les 7 et 10 avril au stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida.

«Nous avons gagné du temps en faisant des stages avant la Coupe Arabe. Ce qui est bien, c’est qu’on retrouve des joueurs qui étaient présents à ces regroupements avec de nouveaux joueurs», a t-il ajouté.

Pour l’ancien capitaine des Verts, la porte de la sélection est ouverte, et c’est au joueur d’être performant avec son club.

«Aujourd’hui, on dispose de plusieurs joueurs qui émergent et il faudra les mettre en concurrence, car on est dans le niveau international. Il faut des joueurs qui soient prêts au bon moment et régulièrement.» a t-il expliqué.

Concernant la double confrontation amicale face au Togo, Bougherra a indiqué que «l’objectif était d’avoir deux équipes et tout le monde aura son temps de jeu, tout en prenant en compte l’aspect Ramadhan et l’état de fatigue de chaque joueur».

«Il y a beaucoup de choses à prendre en considération, tout est là pour faire un bon stage et me permettre d’avoir des idées à la fin de ce regroupement. A ma connaissance rien n’a changé, les joueurs concernés par le CHAN seront ceux qui évoluent dans les championnats locaux. Pour nous, ça sera les joueurs qui évoluent en Algérie et aujourd’hui on repart sur le noyau qui était avec moi, ainsi que des joueurs qui émergent et d’autres que je suis en train de suivre.», a-t-il dit.

Le coach national s’est montré par ailleurs confiant et satisfait de la qualité de son groupe en prévision des prochaines échéances officielles.

«Aujourd’hui on doit avoir une dé-doublure (3 joueurs à chaque poste). Je suis confiant. Je pense que la qualité est là, mais le plus important c’est le niveau du comportement et de la concentration ainsi que les ambitions du joueur. Je suis très content du comportement des joueurs qui sont très à l’écoute, ce qui est bien pour un entraîneur afin de faire un bon travail.», a conclu Bougherra.