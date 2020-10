<span style='text-decoration: underline;'>SIX TITULAIRES DÉJÀ PARTIS DE L’USM BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>Boughrara risque de se retrouver avec un effectif vulnérable</span>

L’ex gardien international, Lia mine Bougherara semble avoir un terrain d’entente pour venir entrainer l’USM Bel Abbés.

C’est ce qui a été révélé en fin de semaine par un secrétaire du club phare de la Mekerra à certains de nos confrères, qui dénoncent ce refus des dirigeants de la SSPA d’affronter la presse belabébsienne et laisser n’importe qui parler au nom de la SSPA/USMBA. Boughrara est donc le troisième entraineur cité après Slimani et Chérif El Ouazzani et on risque de voir la liste des coachs encore s’élargir comme la saison passée. Le premier souci est celui de l’effectif qui est réduit suite au départ de six titulaires avec l’exode de l’avant centre Ameur Bouguettaya à l’ASO. Hormis l’accord trouvé avec les joueurs Litt, Koulhir, Hamza et Benlebna, le reste de l’effectif est vulnérable car l’USMBA n’a pas droit au recrutement cet été pour raison d’endettement envers ses anciens joueurs.

B. Didéne