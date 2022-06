<span style='text-decoration: underline;'>MASCARA</span>:<br><span style='color:red;'>Bouhenni arrache le prix de la plus propre commune de la wilaya</span>

Bouhenni arrache le prix de la plus propre commune de la wilaya

La commune de Bouhenni (daïra de Sig) a gagné le prix de concours de la plus propre commune suite à la compétition lancée par la wilaya de Mascara.

C’est ce qui été révélé lors de la cérémonie de remise de prix organisée avant-hier par le wali de Mascara, Abdelkhalek Seyouda. L’opération a été suivie par une commission composée de représentants de plusieurs secteurs qui ont visité toutes les 47 communes de la wilaya de Mascara afin d’enregistrer les critères de propreté et les réserves en premier lieu, puis, une seconde étape qui consiste à la levée des réserves. Relevant de la daïra de Sig, Bouhenni a remporté donc le premier prix et une prime en argent estimée à un milliard de centimes, suivie en deuxième place par la commune de Khalouia (daïra d’El Bordj) qui a bénéficié d’une prime de 700 millions de centimes. La troisième place a été arrachée par la commune d’Ain Farés (daïra d’Ain Farés) et une prime de 500 millions. La quatrième place est revenue à la commune de Chorfa (daïra de Sig) qui a gagné 300 millions, la cinquième place a été gagnée par la commune de Sehailia (daïra de Tighennif) qui a gagné la prime de 200 millions de centimes.

M.Bekkar