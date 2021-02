<span style='text-decoration: underline;'>PROMOUVOIR LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE</span>:<br><span style='color:red;'>Boukadoum annonce plusieurs mesures</span>

L’Algérie a décidé d’encourager le développement de la diplomatie économique pour promouvoir les produits nationaux et attirer les investissements étrangers. Cet objectif s’inscrit dans le cadre des efforts des autorités visant à asseoir une nouvelle économie diversifiée avec l’impératif de réduire la grande dépendance du pays aux revenus des hydrocarbures.

L a mise en place de ces dispositions a été annoncée, jeudi dernier, par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, en vue de contribuer concrètement à la promotion de la diplomatie économique, dont notamment la mise en place d’un réseau interactif des chargés d’affaires économiques et commerciales auprès de nos missions diplomatiques et consulaires à travers le monde. Il a affirmé que ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la conférence nationale sur le Plan de relance pour une nouvelle économie, présidée en août dernier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui avait souligné alors «l’impératif d’œuvrer à l’édification d’une économie nationale diversifiée à même de renforcer notre sécurité alimentaire et immuniser notre Nation contre la dépendance excessive au secteur des hydrocarbures». M. Boukadoum, qui intervenait lors d’une rencontre sur la promotion de la diplomatie économique au ministère des Affaires étrangères, a affirmé que l’adaptation du dispositif diplomatique est nécessaire pour lui permettre de contribuer concrètement à l’aboutissement du Plan de relance économique tracé.

Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part plusieurs membres du Gouvernement ainsi que du président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Reda Tir, du gouverneur de la Banque d’Algérie et des représentants d’organes nationaux, d’entreprises et d’organisations patronales, le MAE a annoncé la mise en application d’une série de propositions issues du groupe de travail, mis sur pied en octobre 2020. Détaillant ces propositions, il a indiqué que celles-ci portent sur «la création d’un réseau interactif pour les chargés d’affaires économiques et commerciales auprès de nos missions diplomatiques et consulaires à travers le monde, l’ouverture d’un bureau d’information au niveau du ministère des Affaires étrangères pour l’accueil des opérateurs et exportateurs algériens et le renforcement de la Direction de promotion et de soutien des échanges économiques, en tant que structure centrale et axiale de la diplomatie économique».

Le ministre a indiqué aussi que ces dispositions portent aussi sur la création d’un portail de la diplomatie économique sur le site électronique du ministère et le lancement d’un programme de formation sur la diplomatie économique au profit des diplomates concernés par le mouvement annuel, ajoutant que cette formation doit s’étendre, à l’avenir, à l’ensemble des diplomates. Un appel a été adressé par M. Boukadoum aux membres des missions diplomatiques algériennes à l’étranger pour travailler à promouvoir les produits nationaux et attirer les investissements étrangers. Il a indiqué dans ce sillage que «les chefs des représentations diplomatiques et consulaires ont été appelés à intensifier les efforts et à élaborer des rapports périodiques sur les dispositifs en place dans les pays d’accréditation en vue de promouvoir les produits nationaux et attirer les investissements étrangers», a souligné le chef de la diplomatie précisant que l’objectif étant de «permettre à l’administration centrale de suivre et évaluer leur performance dans ce domaine».

Le ministre a détaillé les buts des mesures annoncées, précisant que celles-ci visent essentiellement à «œuvrer de concert et en coordination avec les organes et instances de l’Etat chargées de tous les volets (financier, commercial, transport, logistique, législation et autres) afin de contribuer à la réalisation des objectifs tracés par le président de la République». Il a indiqué que ces dispositions permettront aussi de rester à l’écoute et au service des opérateurs économiques en matière d’information, de soutien et d’accompagnement.

Le ministre a ensuite listé les domaines concernés par les mesures attendues de la diplomatie. Il s’agit de l’agriculteur, l’artisan, le producteur et l’industriel en passant par les instances législatives, les ministères de tutelle, les organes d’appui, les banques, les organisations patronales, les services de logistique, les douanes et autres. Pour M. Boukadoum «cette mission, collective, exige la coordination, l’efficacité et l’engagement de résultat de tout un chacun pour gagner la bataille de l’édification d’une économie forte, diversifiée et intégrée dans l’économie mondiale».

Le chef de la diplomatie algérienne n’a pas omis de souligner qu’une telle démarche ne saurait aboutir sans la finalisation des mesures inhérentes, en particulier le développement du réseau bancaire, à travers l’ouverture d’agences en Europe et en Afrique, l’augmentation des offres de fret aérien et maritime et de transport terrestre pour la région sahélo-saharienne et l’Afrique de l’ouest, ainsi que l’ouverture de nouveaux points frontaliers avec nos voisins pour développer le commerce bilatéral.

Parmi les évènements annoncés pour faire la promotion aux produits algériens, le ministre cite l’organisation de foires et salons du produit national dans les États de la région et de journées d’information en Europe, en Asie et en Amérique sur les potentialités du marché algérien et les opportunités d’investissement, outre l’envoi de missions commerciales dans les marchés ciblés en vue d’accroître le volume des exportations hors hydrocarbures et renforcer nos recettes en devises. Par ailleurs, le ministre a appelé tout un chacun à contribuer à cet effort collectif pour stimuler la croissance économique et construire une économie nationale forte fondée sur l’exploitation optimale des nombreux atouts de l’Algérie.

De son côté, le directeur de la promotion et du soutien des échanges économiques au ministère, Rabah Fassih, a indiqué jeudi dernier que trois principales mesures ont été lancées par le ministère des Affaires étrangères (MAE) dans le cadre du développement de la diplomatie économique du pays, dans l’objectif de soutenir les opérateurs économiques nationaux à exporter et les opérateurs étrangers à investir en Algérie. Intervenant lors d’un point de presse en marge de la cérémonie d’inauguration du BIPIE par le ministre du secteur, Sabri Boukadoum, M. Fassih a affirmé que ces mesures consistent en la création du Bureau d’information et de promotion des investissements et des exportations (BIPIE), la formation des diplomates chargés des affaires économiques et commerciales au niveau des représentations diplomatiques algériennes à l’étranger ainsi que la création d’une rubrique web sur le site du MAE dédiée à la diplomatie économique. Évoquant la mission de le BIPIE qui dépend de la Direction de la promotion et du soutien des échanges économiques du ministère, son directeur a affirmé qu’elle vise à recevoir les opérateurs économiques notamment les exportateurs afin de bénéficier des informations et de la documentation sur les conditions d’accès aux marchés extérieurs. M. Fassih a indiqué dans ce cadre qu’il existe un réseau des chargés des affaires économiques et commerciales que les opérateurs nationaux peuvent contacter au niveau des représentations diplomatiques algériennes à l’étranger.

«Ce Bureau offre aux opérateurs des informations sur des projets, des appels d’offres ou des propositions de partenariat outre l’organisation de cycles de formation dans le domaine de la diplomatie économique», a-t-il détaillé.

Le responsable a également évoqué une autre principale mesure de développement de la diplomatie économique du pays qui concerne la formation des diplomates appelés à occuper les fonctions de chargés des affaires économiques et commerciales au niveau des représentations diplomatiques algériennes, à travers des conférences académiques dans le domaine de la diplomatie commerciale et de l’anglais commercial ainsi que d’autres conférences thématiques.

«De plus, des visites sur site seront organisées au niveau des pôles d’exportation pour permettre aux diplomates en formation d’avoir une idée concrète sur le potentiel algérien à l’export et être informés de la préoccupation de nos opérateurs sur place», a assuré M. Fassih. Il est à signaler enfin que le MAE lancera sur son site web un portail web sur la diplomatie économique offrant un ensemble d’informations destinées aux opérateurs, concernant les conditions d’accès aux marchés extérieurs pour les Algériens, et les avantages accordés par l’Etat pour les investisseurs étrangers.

Samir Hamiche