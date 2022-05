<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 française (36e J)</span>:<br><span style='color:red;'>Boulaya offre un précieux succès à Metz face à Lyon (3-2)</span>

Le milieu de terrain international algérien du FC Metz, Farid Boulaya a offert dimanche une précieuse victoire aux siens dans l’optique du maintien, à domicile face à l’Olympique Lyon (3-2), dans le cadre de la 36e journée du championnat de Ligue 1 française de football.

Entré en cours de jeu à la 81e minute de jeu, le joueur algérien n’a pas tardé à s’illustrer en adressant une frappe puissante dans la lucarne (90e), permettant à Metz de renouer avec la victoire à un moment crucial de la saison. A la défaveur de cette défaite, l’OL perd tout espoir de prendre part à une compétition européenne la saison prochaine. Il s’agit du quatrième but de la saison pour Boulaya (29 ans), dont la dernière réalisation remonte au 12 décembre 2021 à domicile face au FC Lorient (4-1). L’autre international algérien du FC Metz le gardien de but Alexandre Oukidja, n’a pas pris part à cette rencontre pour cause de suspension. Le portier N.2 de l’équipe nationale a purgé deux matchs de suspension ferme infligée pour «faute sur un joueur adverse». Il sera mis à la disposition de l’entraîneur Fréderic Antonetti, à l’occasion de la réception d’Angers samedi prochain, dans le cadre de la 37e journée. A l’issue ce succès, la formation messine quitte la position de lanterne rouge (28 pts), et peut encore espérer monter à la 18e place, synonyme de barrages maintien-relégation.