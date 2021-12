<span style='text-decoration: underline;'>Construction navale</span>:<br><span style='color:red;'>Boumerdes ambitionne d’être un pôle d’excellence</span>

La wilaya de Boumerdes ambitionne de devenir à court terme, un pôle national d’excellence dans la construction et la réparation navale, notamment avec le début d’aplanissement des obstacles qui entravaient l’extension de cette activité, selon des professionnels du secteur.

Les responsables en charge de ce secteur vital comptent beaucoup sur les efforts du Gouvernement, qui a pris l’initiative, durant 2021, sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de prendre en charge tous les problèmes et obstacles, notamment ceux liés au foncier à l’intérieur des ports, qui entravent le développement et la promotion de ce secteur sensible, créateur de richesses et d’emplois. Selon nombre d’artisans et professionnels du domaine, la création de ce pôle est «fort possible», au vu des importantes ressources dont dispose la wilaya, notamment au sein de ses trois ports (Dellys, Zemmouri et Cap Djinnet).

Il s’agira de valoriser et d’exploiter convenablement ces ressources, et de mettre à disposition des facilités pour attirer les investisseurs, grâce au Comité interministériel récemment installé par le Gouvernement pour accompagner et faciliter les initiatives dans ce domaine, ont-ils expliqué. Composé de représentants des ministères de l’Intérieur, de la Pêche, de l’Industrie et des Transports, le Comité interministériel chargé de la mise en £uvre de la nouvelle politique du Gouvernement, à l’échelle locale, dans le domaine du développement de la réparation et de la construction navales, notamment au sein des ports, a récemment agrée sept demandes d’extension et d’investissement sur un nombre (indéterminé) de dossiers à l’étude.

L’unité de construction et de réparation navale (Corenav) constitue l’un des ateliers privés les plus actifs et les plus performants du domaine au niveau national. Elle fait figure actuellement de modèle de réussite pour les investisseurs, et son expérience peut être exploitée dans le soutien des efforts de création de ce pôle. La Sarl Corenav, qui active dans le port de Zemmouri depuis 2012, «a obtenu récemment, la décision d’étendre son activité, à travers l’octroi, à son profit, d’un foncier supplémentaire de 2.400m2, à l’intérieur du port», a indiqué à l’APS, le promoteur de cette entreprise, Ali Chaouch (73 ans). Des promoteurs activant également à Boumerdes, ont bénéficié d’assiettes foncières pour étendre et moderniser leurs activités de production à l’intérieur des ports de Dellys et Cap Djinnet (à l’Est de la wilaya), d’autres ont bénéficié de fonciers d’extension et d’investissement hors zone portuaire, a souligné le directeur de la pêche et des ressources halieutiques, Hamza Habach.

Des ateliers de construction et de réparation navale dans chaque port

A travers cette politique de développement pour la création d’un pôle d’excellence, la wilaya de Boumerdes veut atteindre, à court terme, un objectif d’avoir au moins un atelier spécialisé dans la réparation et la construction navale dans chacun de ses trois ports, a ajouté le responsable du secteur. La wilaya ambitionne, également, la valorisation et exploitation de ses ressources, en privilégiant l’orientation d’une partie des investisseurs vers des zones extra portuaires, à l’image de celles des communes de Khemis El Khechna et Sidi Daoud, au moment où le reste des demandes d’investissement du domaine sera orienté vers d’autres zones en dehors des ports, à travers la wilaya, dans l’attente de la promulgation de la loi sur l’investissement. Les organismes concernés par la consécration de cet objectif veulent, également, marquer leur contribution en la matière, par la valorisation et exploitation idoine des ressources actuellement disponibles, qui peuvent faciliter la création de ce pôle. Lesquelles (ressources) sont représentées notamment par les ateliers de réparation et de construction de divers types de bateaux et de différentes dimensions , à l’instar de la CORENAV qui s’est investie, actuellement, dans une Première nationale, à savoir la construction de quatre thoniers de 35 mètres de long, dont la mise à l’eau de l’un d’eux interviendra prochainement. D’autres ressources susceptibles d’être valorisées et exploitées sont disponibles au port de Zemmouri, dont un pont flottant pour l’accostage des bateaux et un relève portique, l’un des plus grands à l’échelle nationale, d’une capacité de 170 tonnes, installé au niveau du port par la Corenav.

Cet équipement (représenté par une grue) permet de couvrir la demande des pêcheurs des wilayas du centre, de l’est et de l’ouest du pays, en termes de levage des bateaux de différents volumes et poids en vue de leur réparation ou maintenance régulière dans les meilleurs délais, outre la disponibilité au sein du même port d’espaces destinés à la vente de moteurs de bateaux et de pièces de rechange. La zone d’activités extra portuaire, à dimension nationale, dédiée exclusivement aux métiers et activités de la pêche et de l’aquaculture de Zemmouri El Bahri (15 km à l’Est de Boumerdes), est l’autre atout que le secteur compte exploiter à bon escient dans la promotion de la wilaya en un pôle d’excellence dans la réparation et construction navale.

Cette zone s’étend sur une assiette de plus de 20 ha et se caractérise par son éloignement de la ville, sa proximité d’importants axes routiers, à l’instar de la RN 24 reliant la commune de Boumerdes à Dellys, et son emplacement à 5 km seulement du port de Zemmouri El-Bahri. Elle présente, également, de nombreux avantages, dont le fait qu’elle soit viable (disponibilité de nombreux aménagements) et donc attractive pour les investisseurs. La concrétisation des investissements susceptibles d’être implantés dans cette zone d’activités est de nature à contribuer à la création d’un nombre considérable d’emplois, dans les activités de la pêche et autres, est-il escompté.