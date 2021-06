<span style='text-decoration: underline;'>Classement historique des buteurs</span>:<br><span style='color:red;'>Bounedjah rejoint Saïfi avec 18 buts</span>

L’attaquant de l’équipe nationale de football Baghdad Bounedjah, auteur d’un but jeudi soir lors du match amical face à la Mauritanie (4-1) au stade Mustapha-Tchaker de Blida, a rejoint l’ancien attaquant des «Verts», Rafik Saïfi au classement historique des buteurs des Verts, avec 18 buts chacun.

Entré en cours de jeu en seconde période, le sociétaire d’Al-Sadd (Div.1/ Qatar), dont il s’agit de la 39e sélection, a inscrit le quatrième but des champions d’Afrique (70e), sur une passe décisive de son complice Youcef Belaïli. De son côté, le milieu offensif Sofiane Feghouli, capitaine d’un soir en l’absence de Riyad Mahrez, ménagé pour ce premier test amical, s’est distingué en signant un doublé, ce qui lui a permis de porter son capital à 16 buts en sélection, dépassant du coup l’ancien ailier de charme de l’équipe nationale Salah Assad (15 buts). Le meilleur buteur de l’équipe nationale en activité Islam Slimani (31 buts), est resté muet face à la Mauritanie, et cela pour le deuxième match de suite, après celui face au Botswana (5-0), disputé le 29 mars dernier, en clôture des qualifications de la CAN-2021, reporté à 2022 au Cameroun. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais (Ligue 1/ France), remplacé en deuxième mi-temps par Bounedjah (58e), a raté une belle occasion, de réduire l’écart avec le meilleur goleador de la sélection Abdelhafid Tasfaout (36 buts), ce dernier avait porté le maillot national entre 1990 et 2002. L’ancien joueur vedette des «Verts», Rabah Madjer, suit derrière à la 3e place au classement (28 buts), devant Lakhdar Belloumi (27) et Djamel Menad (25). L’Algérie enchaînera en affrontant le Mali, dimanche au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h45), avant de se rendre à Tunis pour défier la Tunisie pour le dernier test, le vendredi 11 juin au stade Hamadi-Agrebi de Radès. Ces rencontres amicales s’inscrivent dans le cadre de la préparation des «Verts» en prévision du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar-2022, dont le coup d’envoi a été reporté de juin à septembre prochain, en raison de la pandémie de Covid-19.