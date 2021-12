<span style='text-decoration: underline;'>Sites électroniques</span>:<br><span style='color:red;'>Bouslimani disposé à prendre en charge les préoccupations des directeurs «dans les plus brefs délais»</span>

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a exprimé, mercredi à Alger, sa pleine disponibilité à prendre en charge les préoccupations des directeurs des sites électroniques «dans les plus brefs délais», a indiqué un communiqué du ministère.

M. Bouslimani s’est réuni au siège du ministère avec des directeurs de sites électroniques inscrits auprès de la tutelle, dans le cadre des rencontres de concertations entamées avec les différents organes de presse et les professionnels du secteur, lit-on dans le communiqué.

Après avoir pris note des préoccupations professionnelles et des conditions de travail des directeurs de ces sites, le ministre s’est dit pleinement disposé à prendre en charge leurs préoccupations «dans les plus brefs délais», indique-t-on de même source. Dans ce cadre, M. Bouslimani a salué «le rôle positif et efficace que jouent, aujourd’hui, les sites électroniques face aux différents attaques cybernétiques auxquelles est confronté le pays, outre leur traitement objectif et professionnel des différentes questions posées». Le ministre a exhorté les directeurs des sites électroniques à «redoubler d’efforts pour faire face à tous les défis auxquels fait face l’Algérie nouvelle et faire front uni contre les ennemis du pays».