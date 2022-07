<span style='text-decoration: underline;'>COOPÉRATION</span>:<br><span style='color:red;'>Bouslimani reçoit la vice-ministre russe du Développement numérique et des Communications</span>

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a reçu mardi la vice-ministre russe du Développement numérique, des Communications et des Médias de masse, Mme Bella Tcherkesova, indique un communiqué du ministère.

La rencontre a permis «d’examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment dans le domaine de l’information et de la communication». L’accent a également été mis sur «la nécessité d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale dans le domaine médiatique, en encourageant davantage la coopération entre les établissements médiatiques algériens et russes, à travers l’échange d’expertise et d’expériences et de visites entre l’Algérie et la Russie».

A cette occasion, M. Bouslimani a souligné «l’importance de concourir ensemble au développement des relations dans le domaine de l’information et de veiller à les hisser au niveau des relations politiques entre les deux pays», estimant que la formation dans diverses spécialités «compte parmi les priorités du secteur, notamment à la lumière des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC)». Pour sa part, Mme Tcherkesova «s’est félicitée du niveau de la coopération établie entre les deux pays», affirmant «la disponibilité de la Russie à renforcer la cadence de coordination conjointe dans le domaine médiatique». Elle a également fait part de «la volonté de son pays de créer une nouvelle dynamique dans ce domaine». Au terme de la rencontre, les deux parties ont convenu de «préparer un projet d’accord cadre dans le domaine de l’information et de la communication qui sera ultérieurement signé par les deux pays», conclut la même source.