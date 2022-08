<span style='text-decoration: underline;'>LIGUE 1 TUNISIENNE (TRANSFERT)</span>:<br><span style='color:red;'>Boutiche (ES Sétif) rejoint l’US Monastir pour trois saisons</span>

Le milieu de terrain de l’ES Sétif (Ligue 1/ Algérie) Abdelkader Boutiche (25 ans) s’est engagé pour un contrat de trois saisons avec l’US Monastir, a annoncé le club de la Ligue 1 tunisienne de football lundi dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

Formé à l’ASM Oran, Boutiche avait évolué chez le voisin le MC Oran (2020-2021), avant de rejoindre l’Entente en 2021, mais sans pour autant pouvoir s’affirmer dans l’effectif du club phare des hauts-plateaux. Par ailleurs, la formation tunisienne a annoncé la prolongation du contrat de son gardien international Béchir Ben Said jusqu’en 2024. L’équipe usémiste, 2e au classement final du précédent exercice derrière l’Espérance de Tunis, a vu l’arrivée de l’ancien entraîneur serbe de l’ES Sétif Darko Novic qui a succédé au Tunisien Faouzi Benzarti, parti pour rejoindre le club marocain du Raja Casablanca. Outre le championnat de Ligue 1, la formation tunisienne s’apprête à disputer la Ligue des champions d’Afrique. Lors du 1er tour préliminaire, l’USM sera opposée aux Rwandais d’APR FC. Le match aller se jouera à Kigali entre les 9 et 11 septembre, alors que la seconde manche est programmée entre les 16 et 18 septembre à Monastir.