<span style='text-decoration: underline;'>JS KABYLIE</span>:<br><span style='color:red;'>BOUZIDI: «Mon ambition était toujours de revenir au club»</span>

Le nouvel entraîneur de la JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football) Youcef Bouzidi s’est dit «heureux» de signer son retour chez les «Canaris», soulignant qu’il voulait revivre une autre expérience pour «prouver ce dont (il est) capable».

«Je suis très heureux car c’est le rêve de tout entraîneur de diriger une grande équipe comme la JSK. S’incèrement, je voulais revenir pour prouver ce dont je suis capable», a indiqué Bouzidi lors de sa présentation, dans une vidéo postée samedi soir sur la page Facebook du club kabyle. Bouzidi avait dirigé la JSK lors de la saison 2017-2018, permettant au club d’assurer son maintien mais surtout d’atteindre la finale de la Coupe d’Algérie, perdue face à l’USM Bel-Abbès (1-2). Il remplace le Tunisien Yamen Zelfani, dont le contrat a été résilié à l’amiable, pour ne pas avoir pu régler son problème de licence d’entraîneur. «Je suis très heureux de retrouver ma deuxième famille, la JS Kabylie. J’ai passé de très bons moments avec cette équipe, les supporters ainsi que la direction avec à sa tête le président Chérif Mellal. Après les problèmes administratifs qu’il y a eu et le départ de l’entraîneur, le président m’a contacté et cela n’a pas pris beaucoup de temps pour qu’on se mette d’accord», a-t-il ajouté. Le coach du RC Relizane la saison dernière a parlé d’un objectif «plus ambitieux», contrairement à celui de son dernier passage. «Je reviens avec un objectif plus ambitieux. L’équipe cherche à faire l’une des meilleures saisons des dernières années sur le plan national et continental. Nous devons mettre la main dans la main, avec le concours de tout le monde, pour réaliser une saison exceptionnelle», a-t-il conclu. Pour son premier rendez-vous de la saison, la JSK a été tenue en échec vendredi dans son antre du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou par le CA Bordj Bou Arréridj (0-0), à l’occasion de la 1re journée.